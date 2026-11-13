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高雄內惟藝術中心贈送畫冊驚見兒童性裸露及情色畫面 家長錯愕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
內惟藝術中心四周年館慶推出集章抽獎活動，贈送畫冊出現裸露畫面，有家長認為這樣的內容不適合親子共讀，感到相當錯愕。圖／議員邱于軒提供
內惟藝術中心四周年館慶推出集章抽獎活動，贈送畫冊出現裸露畫面，有家長認為這樣的內容不適合親子共讀，感到相當錯愕。圖／議員邱于軒提供

高雄市內惟藝術中心配合四周年慶推出集章活動，家長獲得日本藝術家畫冊當贈品，回家後小孩翻閱竟發現內頁有少女、兒童生殖器裸露及帶有兒童性化暗示的圖畫，議員邱于軒批評，針對這種親子共同參與活動，贈品內容仍應有適當審查及提醒機制，避免小孩接觸不適齡內容。內惟藝術中心表示，該贈品已在第一時間調整抽換，未來會審慎把關。

家長向議員邱于軒反映指出，開心帶小孩參加藝術中心集章活動，獲得日本藝術家Mr.畫冊帶回家，由於作品封面是色彩豐富可愛的動漫風格，並未特別留意，小朋友翻閱後才得知，畫冊內有描繪幼態少女及男童生殖器裸露，以及兒童性化意涵畫面，感到相當錯愕。

邱于軒表示，她個人尊重藝術創作自由，但不代表所有藝術內容都適合在沒有年齡區隔的情況下，作為親子活動的贈品。作者的藝術風格及創作內容在國際藝術界已有相關討論，既然將藝術家的作品集列為活動贈品，事前就應充分了解作品內容，並評估是否適合不同年齡層的民眾接觸。

邱于軒強調，《兒童及少年福利與權益保障法》對於有害兒少身心健康的色情、猥褻出版品有相關規範；《刑法》第235條也規範散布猥褻圖畫、影像或其他物品的刑事責任。《兒童及少年性剝削防制條例》第38條對散布、交付兒少性影像及特定與性相關圖畫、物品等行為亦訂有刑事處罰規定。

邱于軒認為，贈品兌換持續至12月1日，畫冊已引發家長對裸露及兒童性化畫面的疑慮，高市府及內惟藝術中心應釐清畫冊的出版品分級、已發放數量，以及現場未提供適齡提醒的原因，必要時調整贈品發放方式，並呼籲主管機關針對是否涉及兒少保護相關法規進行適當調查。

內惟藝術中心說明，民眾於社群反映之贈品書冊，為去年於藝術中心展出之日本藝術家Mr.特展期間販售之藝術家作品集，係為延續展覽餘溫因而規畫為集點贈品。該項贈品已在第一時間調整抽換，未來在品項審查上會再更加審慎把關。

內惟藝術中心四周年館慶推出集章抽獎活動，贈送的畫冊有情色暗示，有家長認為這樣的內容不適合親子共讀，事前卻未被告知，感到相當錯愕。圖／議員邱于軒提供
內惟藝術中心四周年館慶推出集章抽獎活動，贈送的畫冊有情色暗示，有家長認為這樣的內容不適合親子共讀，事前卻未被告知，感到相當錯愕。圖／議員邱于軒提供

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