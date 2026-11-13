聽新聞
0:00 / 0:00
全面禁廚餘養豬飼養成本增 屏東業者盼政府助外銷
明年全面禁止廚餘養豬，屏東黑豬業者擔憂，原以廚餘飼養為主的黑豬將改飼料飼養，成本增加產業恐受衝擊，盼政府協助拓展外銷市場。屏東縣政府表示，將輔導取得產銷履歷。
屏東縣黑豬飼養畜牧協會今天辦理黑豬料理推廣，協會理事長方志源接受媒體聯訪表示，六堆黑豬是本土黑豬，肉質不輸伊比利豬，不過面臨明年禁止廚餘養豬政策，恐有消滅危機。
黑豬過去主要以廚餘餵養，今年轉型期間餵食動物性廢渣與下腳料。方志源說，改飼料飼養後，成本至少多一半，且飼養須15個月，較一般白豬多出9個月，恐有不少豬農會選擇棄養。
方志源說，政府推行循環原料飼料工廠，原料來自動物性廢渣與下腳料，也能提供黑豬成長所需動物蛋白質。不過距政策上路剩1個多月，業者也擔心，工廠建置能否趕上，是否會產生「飼料空窗期」。希望政府重視飼料轉型與成本問題，並協助拓展海外市場。
屏東縣政府農業處畜產科長蕭春輝表示，屏東是本土黑豬原產地，縣府對黑豬產業發展相當重視，也正輔導相關業者建置循環飼料廠，並將輔導業者形象轉型，擺脫黑豬廚餘餵養形象，建立產銷履歷，進一步拓展海外市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。