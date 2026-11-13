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全面禁廚餘養豬飼養成本增 屏東業者盼政府助外銷

中央社／ 屏東縣13日電

明年全面禁止廚餘養豬，屏東黑豬業者擔憂，原以廚餘飼養為主的黑豬將改飼料飼養，成本增加產業恐受衝擊，盼政府協助拓展外銷市場。屏東縣政府表示，將輔導取得產銷履歷。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今天辦理黑豬料理推廣，協會理事長方志源接受媒體聯訪表示，六堆黑豬是本土黑豬，肉質不輸伊比利豬，不過面臨明年禁止廚餘養豬政策，恐有消滅危機。

黑豬過去主要以廚餘餵養，今年轉型期間餵食動物性廢渣與下腳料。方志源說，改飼料飼養後，成本至少多一半，且飼養須15個月，較一般白豬多出9個月，恐有不少豬農會選擇棄養。

方志源說，政府推行循環原料飼料工廠，原料來自動物性廢渣與下腳料，也能提供黑豬成長所需動物蛋白質。不過距政策上路剩1個多月，業者也擔心，工廠建置能否趕上，是否會產生「飼料空窗期」。希望政府重視飼料轉型與成本問題，並協助拓展海外市場。

屏東縣政府農業處畜產科長蕭春輝表示，屏東是本土黑豬原產地，縣府對黑豬產業發展相當重視，也正輔導相關業者建置循環飼料廠，並將輔導業者形象轉型，擺脫黑豬廚餘餵養形象，建立產銷履歷，進一步拓展海外市場。

屏東 廚餘

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