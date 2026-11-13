張永江卸任告別政壇 力挺林德建、林宇超盼東引交棒新世代

出身國之北疆馬祖東引島，曾擔任6屆連江縣議員，並連任3屆議長的張永江即將告別政壇。從議員到議長，張永江見證東引地方建設與發展，卸下政治職務前，他將目光轉向年輕世代，力挺現任東引鄉長林德建轉戰縣議員、鄉代林宇超則角逐鄉長，盼透過世代交棒，延續地方建設成果，也為東引開創新的發展局面。

回顧25年從政路，張永江感謝東引鄉親一路支持，讓他有機會進入議會為民喉舌、爭取建設，他認為，地方發展從來不是一個人的功勞，而是許多人共同努力的成果，就像接力賽跑，一棒接一棒，才能讓建設持續累積。如今階段性任務已完成，樂見年輕世代願意承擔責任，接下為家鄉服務的重擔。

談到卸任後的生活，張永江坦言，近年歷經兄長過世等人生變故，加上年歲漸長、體能不如以往，退休後最想做的就是好好休息、陪伴家人，目前沒有其他安排。

張永江從政期間，最引以為傲的政績之一，就是爭取東引海運交通改善。他指出，東引素有「離島中的離島」之稱，海上交通是居民對外往來的重要命脈，當年透過持續溝通、爭取中央支持，成功獲得全額補助建造「新台馬輪」，提升馬祖海運服務的穩定性與舒適度。

不過，張永江認為，馬祖海運仍有進一步改善空間，目前「台馬之星」船舶系統逐漸老舊、妥善率下降，未來應再籌建一艘噸位更大的新型客貨輪，與新台馬輪搭配，不僅可因應觀光人潮，也能在霧季飛機停航時，肩負緊急疏運任務。他透露，過去曾與縣長王忠銘多次拜會交通部航港局，地方與中央對發展藍色公路、籌建新船已有共識，期待新一代地方政治人物持續推動。

對於兩位接棒人選，張永江也不吝給予肯定，稱讚林德建曾任東引鄉長、鄉民代表會主席及連江航業公司董事長，行政歷練完整，尤其8年鄉長任內推動軍事越野賽、汽車拉力賽，並促成東引取得國際慢城認證，為地方觀光注入新活力，提升東引能見度。

林宇超則由鄉民代表轉戰鄉長選舉，張永江形容他是青年才俊，形象清新、充滿活力，對公共事務熱心且具前瞻思維，相信有能力承擔鄉政工作。

張永江強調，地方建設除了爭取預算，更重要的是具備執行能力，他期待林德建進入縣議會為東引爭取資源，林宇超在鄉公所推動政策，與王忠銘縣長跨域合作，讓地方建設形成合力。他也將全力投入輔選，呼籲鄉親給年輕世代更多機會，讓東引在世代接棒後持續繁榮。