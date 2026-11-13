雙展登場 梅原真地方設計登內惟、金馬賓館推物件展

高雄明天有2檔藝文展覽登場，內惟藝術中心「風土有光：台日地方設計展」，日本地方設計師梅原真40多年來的代表作首度在台完整呈現。金馬賓館當代美術館則推出「在世界之間」特展。

內惟藝術中心今天舉辦「風土有光：台日地方設計展」記者會，展覽分為日本與高雄2大展區，日本展區展出梅原真18件代表作品，包括以栗子發展地方產業的「四萬十地栗」，以及結合高知漁業特色的「土佐一本釣稻草炙燒鰹魚」。

高雄展區則集結21組地方設計案例，包括梓官梓平社區漆藝禮盒，以及結合美濃野蓮產業與水雉生態保育的「雉＋野蓮」。

高雄市副秘書長張家興表示，梅原真提出「一級產業×設計＝風景」理念，透過設計重新發掘地方價值。梅原真也特別學習台語「敢真正攏無？」作為日本展區主題。展覽戶外園區另集結台灣600件、日本400件，共1000件T-shirt創作，打造迎風飄揚的藝術風景。展期至2027年2月14日。

金馬賓館當代美術館今天也舉辦「在世界之間Everything In Its Right Place」開展記者會，此次由金馬賓館館長邵雅曼、策展人連詠心共同策展，邀請藝術家劉文瑄、莊昀從日常物件、記憶與空間出發，探索人與世界的關係。

展場中展出劉文瑄與莊昀作品，透過空間讓2人作品對話。透過紙張、植物、舊衣、塑料及日常物件，探討記憶、身分與歸屬感。莊昀將回收塑料勾織成花朵，也運用募集的舊衣裁切、縫合，轉化為藝術創作；劉文瑄則從紙張肌理、植物形態及光影變化汲取靈感，將平面繪畫延伸至立體空間。

金馬賓館當代美術館表示，策展以「相遇」與「棲居」為2大篇章，透過作品在展間及樓梯間穿插配置，讓觀眾在移動過程中重新感受空間與日常事物。展覽自14日起至2027年10月31日展出，邀請民眾從不同創作視角重新觀看熟悉的生活風景。