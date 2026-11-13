快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

連江縣10月食品稽查 1件南投百香果農藥超標

中央社／ 連江縣13日電

連江縣衛生局今天公布10月份市售食品例行抽驗與專案稽查結果，發現1件百香果檢出2項農藥殘留超標，經溯源追查後為南投縣農民，已移交權責機關進行農藥使用管理與查處。

連江縣衛生局今天發布新聞稿表示，為維護民眾飲食安全，持續辦理市售食品例行抽檢及專案稽查，10月份共針對蔬果、禽畜水產品及盛裝飲用水等，辦理農藥殘留、動物用藥及重金屬等項目檢驗，並加強食品標示查核及烘焙食品販賣業專案稽查，全面把關市售食品安全。

衛生局指出，10月共抽檢市場蔬菜農產品稽查及抽驗9件、市售禽畜水產品藥物殘留監測2件、盛裝飲用水重金屬監測1件，及烘焙食品販賣業專案稽查1件；另辦理雞牛豬原料原產地標示查核豬肉8件、牛肉原料2件及雞蛋1件，盛裝飲用水2件。

抽檢結果發現農產品百香果1件，檢出農藥加保利殘留（Carbaryl）0.3ppm超過法定容許量0.1ppm、百克敏（Pyraclostrobin）殘留0.9ppm超過法定容許量0.5ppm。衛生局說，依食品安全源頭管理規則，已移請來源所在地基隆市衛生局進行查處，並溯源至上游南投縣農民，由權責機關接續辦理農藥使用管理及相關查處。

衛生局強調，除透過例行抽驗掌握市售食品品質外，也從食品原料來源、產品標示、餐飲業者日常作業及食品調理等環節全面把關食品安全。未來將持續依食品安全風險及民眾消費需求，辦理食品抽驗、專案稽查及衛生教育宣導，並於節慶及大型活動期間加強餐飲衛生管理，降低食品安全風險。

南投縣 超標

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國光高中營養午餐接連出包 高市衛生局下令7所學校全面暫停供膳

寶林茶室案 台大醫促檢討食安法：若稽查只在當天合格 悲劇仍會發生

北市成淵高中學生熟食部買到「發綠鐵板麵」 校方已對廠商記點罰款

台南食品稽查揪違規 蔬果6件農藥超標、健康食品裁罰6萬元

相關新聞

烏坵投票專船爆爭議！禁非選舉人搭乘 家長憂孩子無人照顧

115年地方公職人員選舉倒數，有「離島中的離島」之稱的烏坵，卻因為返鄉的選舉投票專船規定引發民怨，不少鄉民打電話向金門縣政府陳情，質疑投票專船登記期限過早、作業方式不透明，甚至規定「非選舉人不得搭乘」，讓需要家人陪同的高齡者及帶幼兒返鄉的選民陷入兩難。烏坵鄉長候選人高丹華日前赴金門縣選舉委員會陳情，直言「難道有家累的人，就沒有返鄉投票的權利？」要求主管機關檢討規定，保障離島選民投票權益。

高雄內惟藝術中心贈送畫冊驚見兒童性裸露及情色畫面 家長錯愕

高雄市內惟藝術中心配合四周年慶推出集章活動，家長獲得日本藝術家畫冊當贈品，回家後小孩翻閱竟發現內頁有少女、兒童生殖器裸露及帶有兒童性化暗示的圖畫，議員邱于軒批評，針對這種親子共同參與活動，贈品內容仍應有適當審查及提醒機制，避免小孩接觸不適齡內容。內惟藝術中心表示，該贈品已在第一時間調整抽換，未來會審慎把關。

張永江卸任告別政壇 力挺林德建、林宇超盼東引交棒新世代

出身國之北疆馬祖東引島，曾擔任6屆連江縣議員，並連任3屆議長的張永江即將告別政壇。從議員到議長，張永江見證東引地方建設與發展，卸下政治職務前，他將目光轉向年輕世代，力挺現任東引鄉長林德建轉戰縣議員、鄉代林宇超則角逐鄉長，盼透過世代交棒，延續地方建設成果，也為東引開創新的發展局面。

老榮民赴大陸旅遊突發心肌梗塞 金門紅會攜手榮服處協助後送治療

一名家住宜蘭縣的簡姓榮民日前赴大陸旅遊，卻突然發生心肌梗塞、呼吸衰竭等危急病況，緊急送往江西贛州市人民醫院治療，家屬獲悉後焦急萬分，透過金門紅十字會協助申請人道救援，昨日循小三通機制由廈門後送返金，轉入衛生福利部金門醫院治療，經醫療團隊評估及金門縣榮民服務處協調，今天上午再申請軍機後送，轉往桃園敏盛醫院接續治療，跨海、跨縣市醫療接力，為搶救生命爭取時間。

星雲大師來台弘法第一座道場 高雄佛教堂3千噸建築啟動遷移

高雄佛教堂是佛光山開山祖師星雲大師來台弘法後，發起興建的第一座寺廟道場，至今已有70多年歷史，也是南台灣人間佛教發展的重要起點。為保存這段珍貴的宗教歷史，佛光山啟動高雄佛教堂整體遷移工程，預計搬移重達約3000公噸的建築本體，透過特殊工法保存老建築，讓這座見證南台灣佛教發展的歷史建築得以延續。今天上午的啟動典禮安排祥獅獻瑞、天女散花揭開序幕，由佛光山住持心保和尚進行灑淨儀式，高雄市長陳其邁也受邀出席，最後拉彩帶啟動遷移儀式，共同見證保存工程。

高雄佛教堂保存星雲大師弘法初心 今起1年移動46公尺展開保存修復

「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，承載72年弘法歷程，佛光山今天啟動佛教堂平移及補強工程，將分兩階段移動總重約3千公噸的建物，先移出暫放再遷回永久基地，進行結構補強與地下室工程後，未來老佛教堂將與27層樓高的新建道場並存，新舊相融延續弘法使命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。