連江縣10月食品稽查 1件南投百香果農藥超標

連江縣衛生局今天公布10月份市售食品例行抽驗與專案稽查結果，發現1件百香果檢出2項農藥殘留超標，經溯源追查後為南投縣農民，已移交權責機關進行農藥使用管理與查處。

連江縣衛生局今天發布新聞稿表示，為維護民眾飲食安全，持續辦理市售食品例行抽檢及專案稽查，10月份共針對蔬果、禽畜水產品及盛裝飲用水等，辦理農藥殘留、動物用藥及重金屬等項目檢驗，並加強食品標示查核及烘焙食品販賣業專案稽查，全面把關市售食品安全。

衛生局指出，10月共抽檢市場蔬菜農產品稽查及抽驗9件、市售禽畜水產品藥物殘留監測2件、盛裝飲用水重金屬監測1件，及烘焙食品販賣業專案稽查1件；另辦理雞牛豬原料原產地標示查核豬肉8件、牛肉原料2件及雞蛋1件，盛裝飲用水2件。

抽檢結果發現農產品百香果1件，檢出農藥加保利殘留（Carbaryl）0.3ppm超過法定容許量0.1ppm、百克敏（Pyraclostrobin）殘留0.9ppm超過法定容許量0.5ppm。衛生局說，依食品安全源頭管理規則，已移請來源所在地基隆市衛生局進行查處，並溯源至上游南投縣農民，由權責機關接續辦理農藥使用管理及相關查處。

衛生局強調，除透過例行抽驗掌握市售食品品質外，也從食品原料來源、產品標示、餐飲業者日常作業及食品調理等環節全面把關食品安全。未來將持續依食品安全風險及民眾消費需求，辦理食品抽驗、專案稽查及衛生教育宣導，並於節慶及大型活動期間加強餐飲衛生管理，降低食品安全風險。