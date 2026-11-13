屏東業者香蕉加工品新商機 拓展市場產銷調節

香蕉策略聯盟今天集結多家業者，展示香蕉泥及多元加工食品新商機，盼透過加工消化不合規香蕉及盛產期產量，拓展市場外也達到產銷調節，讓蕉農也能受惠。

香蕉策略聯盟今天集結多家業者，在竹田鄉如記食品辦理香蕉加工及生鮮香蕉推廣記者會，展示香蕉泥創新應用，以及運用於烘焙甜點及特色食品開發成果。

農業部農糧署南區分署長賴明陽接受媒體聯訪表示，香蕉產銷問題在於鮮果產量多時，市場難以完全消化。透過加工應用，平時可將不合規B果冰儲，再分批加工去化，調節市場供需，穩定產量與價格，讓農民從中獲得收益。業者香蕉泥保鮮加工技術已克服褐變問題，產品顏色漂亮，且可多元利用，將傳統水果開發成全新感受。

香蕉策略聯盟召集人李文立說，聯盟在農糧署指導下，致力於解決生產端問題，藉由研發香蕉脆片、香蕉乾等食品，擴展銷售市場；其中香蕉泥是重要原料，用量大且適合「剪刀經濟」，單包開袋即可做香蕉牛奶，屬原型食物又營養，對消費者與蕉農皆有助益。

如記食品有限公司董事長許德全表示，公司在約5年前投入加工品研發，首先開發出冷凍綠蕉薯條，不過因製作成本較高，通路拓展也不易，後續轉向開發香蕉薯條零嘴。至於香蕉泥部分，在掌握催熟與保鮮技術後，約1年多前開始供給超商作香蕉牛奶。目前香蕉泥仍在推廣階段，年營業額約新台幣100萬元，應用範圍廣，後續看好。

現場展示香蕉泥在食品加工應用，包含香蕉牛奶、巴斯克蛋糕、冰淇淋等產品；另有多項加工產品，包含台灣香蕉研究所青香蕉粉、香蕉脆片，集元果青蕉麵、弘運吉食香蕉乾等特色產品研發，展現香蕉作為食品原料多元價值。