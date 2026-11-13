老榮民赴大陸旅遊突發心肌梗塞 金門紅會攜手榮服處協助後送治療

一名家住宜蘭縣的簡姓榮民日前赴大陸旅遊，卻突然發生心肌梗塞、呼吸衰竭等危急病況，緊急送往江西贛州市人民醫院治療，家屬獲悉後焦急萬分，透過金門紅十字會協助申請人道救援，昨日循小三通機制由廈門後送返金，轉入衛生福利部金門醫院治療，經醫療團隊評估及金門縣榮民服務處協調，今天上午再申請軍機後送，轉往桃園敏盛醫院接續治療，跨海、跨縣市醫療接力，為搶救生命爭取時間。

金門縣榮服處表示，接獲金門紅十字會總幹事呂忠飛通報，得知簡姓榮民在大陸旅遊期間突發重症，緊急入住贛州市人民醫院，隨即啟動關懷服務機制，聯繫醫院及家屬掌握病況與醫療需求，並協助相關後送事宜。

在金門紅十字會及相關單位協調下，簡姓男子於昨日下午2時30分循小三通機制自廈門返金，下午3時30分抵達金門醫院接受治療。金門縣榮服處長劉信義獲報後，立即率輔導員汪成飛前往醫院探視，除關心簡先生病情，也慰問緊急赴大陸陪伴父親返台的兒子，了解家屬面臨的醫療及照顧需求。

為讓簡姓榮民獲得更完善的醫療照護，榮服處隨即與金門醫院協調後續轉診及醫療後送事宜，經院方專業評估，順利完成軍機後送申請，今日上午搭乘軍機前往台灣本島，抵達後直接送往桃園敏盛醫院接受進一步治療。

由於簡姓榮民家住宜蘭，後續照顧也涉及跨縣市服務，金門縣榮服處同步聯繫宜蘭縣及桃園市榮服處，安排接續關懷訪視與相關服務，持續掌握就醫情形及家屬需求，避免因跨區就醫造成照顧空窗。

家屬對於金門紅十字會協助返金、榮服處長親自到院關懷，以及各單位接力協助醫療後送，表達感謝，家屬表示，面對突如其來的重病及異地就醫困境，幸有各單位及時伸出援手，讓家人得以順利返台接受後續治療，也感受到政府與社會的支持。

劉信義表示，此次簡姓榮民從大陸返金就醫，再轉送桃園接受進一步治療，仰賴金門紅十字會、金門醫院及宜蘭、桃園榮服處等單位通力合作，透過跨機關資源整合，讓醫療後送及後續照顧順利銜接。榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務就到哪裡」的精神，整合各方資源，提供榮民及眷屬即時協助。