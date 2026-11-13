星雲大師來台弘法第一座道場 高雄佛教堂3千噸建築啟動遷移

高雄佛教堂是佛光山開山祖師星雲大師來台弘法後，發起興建的第一座寺廟道場，至今已有70多年歷史，也是南台灣人間佛教發展的重要起點。為保存這段珍貴的宗教歷史，佛光山啟動高雄佛教堂整體遷移工程，預計搬移重達約3000公噸的建築本體，透過特殊工法保存老建築，讓這座見證南台灣佛教發展的歷史建築得以延續。今天上午的啟動典禮安排祥獅獻瑞、天女散花揭開序幕，由佛光山住持心保和尚進行灑淨儀式，高雄市長陳其邁也受邀出席，最後拉彩帶啟動遷移儀式，共同見證保存工程。

高雄佛教堂的興建，源自當年一群學佛青年與居士邀請星雲大師南下弘法，大師不僅協助促成建寺用地，也逐步開展高雄佛教堂、壽山寺及佛光山的弘法因緣，成為佛光山在台灣發展的重要起點。走過70多個年頭，高雄佛教堂不僅是宗教信仰場所，更承載著一代人的共同記憶。為配合整體建築活化及新建工程，佛光山決定採取建築遷移方式，在保存原有建築風貌的前提下，進行地下空間及周邊設施整體規畫。遷移工程採“總掘工法”，先完成建物與基礎補強、臨時支撐及周邊擋土設施，再開挖建物周邊與底部土方，施作承壓板、鋪設鋼軌及架設移動裝置，透過油壓千斤頂推進，利用圓鋼棒在鋼軌上滾動，使建物緩慢水平移動，預計明年底再遷回基地內的永久保存位置。

佛光山表示，高雄佛教堂不只是建築物，更是台灣人間佛教發展的重要見證，希望透過這次遷移保存工程，讓歷史與現代建築共存，延續宗教文化資產，也邀請各界共同見證這項具有歷史意義的工程。

高雄佛教堂今天啟動整體遷移工程，由佛光山住持心保和尚進行灑淨儀式。記者劉學聖／攝影