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高雄佛教堂保存星雲大師弘法初心 今起1年移動46公尺展開保存修復

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程，佛光山住持心保和尚率市長陳其邁等人為工程灑淨祈福。徐白櫻／攝影
「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程，佛光山住持心保和尚率市長陳其邁等人為工程灑淨祈福。徐白櫻／攝影

高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，承載72年弘法歷程，佛光山今天啟動佛教堂平移及補強工程，將分兩階段移動總重約3千公噸的建物，先移出暫放再遷回永久基地，進行結構補強與地下室工程後，未來老佛教堂將與27層樓高的新建道場並存，新舊相融延續弘法使命。

高雄佛教堂興建於1954年、位處市區成功路精華地帶，未來基地將另建新道場，同時保存逾70年歷史的舊道場。今早在1500多人見證下，佛光山住持心保和尚為佛教堂遷移工程灑淨祈福，會同高雄市長陳其邁、國揚集團創辦人侯西峰等人參與啟動儀式。

佛光山表示，佛教堂為鋼筋混凝土建築，含塔樓總高31.4公尺、總重量約3千公噸，將採「總掘工法」，先完成建物與基礎補強、臨時支撐及周邊擋土設施，再開挖施作承壓板、鋪設鋼軌及架設移動裝置，透過油壓千斤頂推進及圓鋼棒在鋼軌上滾動，使建物緩慢水平移動。

工程分兩階段施工，第一階段東移15.15公尺、再向南移動31.47公尺，合計46.62公尺，移至暫放位置配合地下室工程施作。第二階段明年11月啟動，先北移33.85公尺、再西移14.88公尺，合計48.73公尺，遷回基地內的永久保存位置，移出與遷回累計路徑95.35公尺。

此外，塔樓將進行加固、施作大佛保護措施，並針對山門、石獅、屋瓦、蓮花地坪、木門與門框等構件進行補強、保護或拆卸保存。預計設置9組傾斜計、12組裂縫計及37組沉陷監測點，定期量測並掌握建物變化。

陳其邁說，佛教堂過去協助經濟弱勢學生念書，讓他們找到人生希望，相當有意義，高雄火車站在鐵路地下化施工時也曾移開再移回來，代表高雄市對於文化歷史及大家共同感情的保存跟懷念；日本京都清水寺及巴黎聖母院都是城市重要的精神象徵，高雄佛教堂也是台灣宗教的重要發祥地，希望工程圓滿順利。

「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程，佛光山住持心保和尚為工程灑淨祈福。徐白櫻／攝影
「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程，佛光山住持心保和尚為工程灑淨祈福。徐白櫻／攝影

「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程。徐白櫻／攝影
「高雄佛教堂」是佛光山開山宗長星雲大師來台後興建的第一座寺廟道場，今天啟動遷移及修復工程。徐白櫻／攝影

「高雄佛教堂」位於寸土寸金的成功路上、漢神百貨公司正對面，周遭全是高樓大廈，佛光山今天啟動建築遷移工程，希望在老佛教堂加強保固之後，未來與隔壁新建道場結合並存。記者徐白櫻／攝影
「高雄佛教堂」位於寸土寸金的成功路上、漢神百貨公司正對面，周遭全是高樓大廈，佛光山今天啟動建築遷移工程，希望在老佛教堂加強保固之後，未來與隔壁新建道場結合並存。記者徐白櫻／攝影

星雲大師 佛教 高雄 佛光山

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