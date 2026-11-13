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賴總統出席國家海科營運中心揭牌 盼落實科技護海

中央社／ 高雄13日電

總統賴清德今天出席國家海洋科技營運中心揭牌典禮，強調提升海洋科技是國家戰略整體規劃，盼營運中心帶動產業創新、落實科技護海，讓國家更安全、產業更茁壯、海洋發展更有序。

賴總統、海洋委員會主委管碧玲等人上午到高雄市前鎮區海洋委員會1樓大廳出席典禮，以「雙核啟航、海創未來」為主題，象徵台灣海洋科技以「海洋基礎資料調查船」與「國家船模實驗室」雙核心並進，典禮先由高雄市兒童合唱團帶來演出，再播放中心籌設歷程影片。

賴總統表示，「海洋基礎資料調查船」及「國家船模實驗室」是台灣深化海洋科技治理的兩大核心設施，此次國家海洋科技營運中心成立，扛起兩大核心設施營運管理，並搭起跨領域科研平台，促進台灣海洋科技及產業發展。

賴總統表示，海洋基礎資料調查船將持續深入調查海域環境，累積海洋水文、地質及生態等資料，而國家船模實驗室則將補足國內高階船舶試驗能力，支持船舶設計、性能測試及關鍵技術研發；營運中心提供專業營運與服務機制，也將與國家海洋研究院科研任務相互支援，讓研究人員能穩定取得調查與試驗資源，讓國家重大投資發揮更大效益。

賴總統說，面對日益複雜的區域情勢，透過自主調查、累積海洋資料及掌握周邊海域環境，有助提升海域態勢感知與決策支援能力，強化台灣國家安全與海洋治理韌性，也能支持船舶及海洋產業發展，提升台灣國際競爭力。

賴總統強調，提升海洋科技是國家戰略整體規劃，將持續推動跨領域合作並充實專業能量，完善延攬、培育留才制度，讓有志於投入海洋的年輕人看見前景，讓經驗豐富的專業人才能安心投入、長期深耕。

管碧玲於致詞時向各界人才發出邀請，並提到近年來中國以科研船與調查船蒐集海底地形、地質與水文資料，海委會掌握資料顯示，中國科研船與調查船超過74艘，過去10年涉及台灣鄰接區海域調查所發表的論文至少有65篇，「提醒我們，不能對自己周邊海洋了解得比別人少。」

海委會指出，中心設有行政處、調查船營運處、船模實驗室營運處等3處，業務包含海洋調查及實驗技術研究開發、國家海洋調查船及船模實驗室多功能水槽及其他海洋科技設施營運管理等，於9月2日成立、今天揭牌。

賴清德

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