快訊

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

川普改稱黃樂是否為間諜還不清楚！續挺黃仁勳：他會重新站穩腳步

年資、忠誠都不值錢了 這群人為何還是不敢跳槽換加薪

聽新聞
0:00 / 0:00

馬祖觀光轉型！6家業者加入永續行列 打造低碳旅遊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證，吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應。圖／馬管處提供
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證，吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應。圖／馬管處提供

交通部觀光馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證（MSET），吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，透過永續旅遊宣誓，承諾從日常營運落實節能減碳、減少浪費，讓觀光發展與島嶼環境保育並行，並結合四鄉五島10條徒步慢旅路線，引導旅客放慢腳步，深入認識馬祖的自然景觀與聚落文化。

首批響應永續旅遊宣誓的6家業者，包括川勝旅行社有限公司、兄妹旅行社有限公司、亮菁菁文創企業社、海島波波工作室、船老大民宿及龍福旅行社有限公司，涵蓋旅行服務、文創及旅宿等不同產業，並獲頒「馬祖永續旅遊宣誓證書」，成為推動地方永續觀光的第一批實踐者。

馬管處表示，永續旅遊不只是口號，更要落實在業者每天的營運細節。為協助地方業者掌握減碳方法，馬管處9月17日舉辦「島嶼淨行」永續旅遊說明會，邀請國立東華大學自然資源與環境學系教授洪耀明，以及具全球永續旅遊委員會（GSTC）旅館與旅行社稽核經驗的儷庭旅行社總經理張琄菡，分享碳盤查及永續經營實務。

洪耀明以碳盤查為主題，說明業者可從電費帳單、燃料使用量及交通運輸紀錄著手，找出營運過程中的主要碳排來源，進一步規劃減碳措施；張琄菡則以旅宿空房用電、餐飲剩食及接駁車空車往返等常見問題為例，分享如何調整作業流程，透過日常紀錄檢視改善成效，讓減碳從觀念轉化為具體行動。

馬管處指出，MSET參考全球永續旅遊委員會訂定的全球永續旅遊準則，同時考量馬祖離島環境及在地業者經營條件，鼓勵業者循序漸進落實。旅宿業者可從空房節電、減少備品消耗做起；餐飲業者依來客量調整備料，優先採購在地食材；旅行社及體驗業者則可將閩東聚落、戰地遺址融入走讀行程，並引導遊客尊重居民生活與地方文化。

除了業者端的永續轉型，馬管處也將徒步慢旅列為推廣重點，規劃四鄉五島共10條步行路線，包括北竿螺山自然步道、東莒東洋山步道等，讓旅客透過步行親近海岸地景、探索島嶼聚落。相關路線GPX軌跡檔及離線地圖，可至Hikingbook「馬祖徒步慢旅2026」專區下載，方便旅客事先規劃行程及途中查閱。

馬管處表示，希望透過永續認證、在地業者參與及徒步慢旅串聯，讓遊客不再只是走馬看花，而是走進聚落、品嘗在地料理、聆聽島嶼故事，並以實際消費支持地方產業，讓觀光收益留在地方，也為馬祖保留更長遠的自然與文化資產。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證，吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，圖為達人帶路。圖／馬管處提供
交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證，吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，圖為達人帶路。圖／馬管處提供

馬管處也將徒步慢旅列為推廣重點，規劃四鄉五島共10條步行路線，包括北竿螺山自然步道、東莒東洋山步道等，讓旅客透過步行親近海岸地景、探索島嶼聚落。圖／馬管處提供
馬管處也將徒步慢旅列為推廣重點，規劃四鄉五島共10條步行路線，包括北竿螺山自然步道、東莒東洋山步道等，讓旅客透過步行親近海岸地景、探索島嶼聚落。圖／馬管處提供

馬祖 永續 低碳 旅遊 觀光

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

屏縣府攜手長榮航空 邀請慕尼黑戶外旅遊業者深度踩線

基隆親子遊程串聯七大行政區 打造基隆觀光新商機

深化產業淨零輔導邁向永續升級 中市經發局11/13攜手逢甲大學舉辦特定工廠節能減碳專題講座

昇恆昌發布2026年ESG報告書 邀供應商對談共創永續韌性

相關新聞

馬祖觀光轉型！6家業者加入永續行列 打造低碳旅遊

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證（MSET），吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，透過永續旅遊宣誓，承諾從日常營運落實節能減碳、減少浪費，讓觀光發展與島嶼環境保育並行，並結合四鄉五島10條徒步慢旅路線，引導旅客放慢腳步，深入認識馬祖的自然景觀與聚落文化。

搶卸任政績！「高雄新名片」立體停車場今啟用 大樓內部還在施工

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，由聯上集團投資32億元，興建地上8層、地下4層複合式建築物，可供600個汽車及1100機車停車位，但內部商場及供交通大隊、圖書館等辦公廳舍都還在施工，明年中旬才可進駐，卻搶在選前倉促啟用，堆疊陳其邁卸任政績意味濃厚。

影／屏東市代傅建雄半年甩肉34公斤 選民拿文宣比對驚呼「是本人？」

「你真的是大雄嗎？怎麼跟文宣長得不一樣？」爭取3連任屏東市民代表42歲傅建雄近來掃街、追垃圾車拜票，頻頻遇到選民認不出本人。今年6月起，他因健康亮紅燈展開減重，體重從126公斤降至92公斤，半年甩掉34公斤，熟悉圓潤身形大幅縮水，選民拿著競選文宣比對，還誤把他當成助理，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄！」

廣角鏡／首座結合餐飲的漫畫圖書館

高雄市政府斥資一點五億元將圖書館鹽埕分館遷至高雄國際會展中心一樓，打造為全台首座結合餐飲空間的漫畫圖書館，讀者可邊看漫畫、邊喝咖啡，是市長陳其邁卸任前送漫畫迷大禮。陳其邁說，漫畫館可串聯火車站動漫地下街及駁二動漫展覽空間，瞄準ＡＣＧ動漫產業龐大產值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。