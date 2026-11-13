馬祖觀光轉型！6家業者加入永續行列 打造低碳旅遊

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證（MSET），吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，透過永續旅遊宣誓，承諾從日常營運落實節能減碳、減少浪費，讓觀光發展與島嶼環境保育並行，並結合四鄉五島10條徒步慢旅路線，引導旅客放慢腳步，深入認識馬祖的自然景觀與聚落文化。

首批響應永續旅遊宣誓的6家業者，包括川勝旅行社有限公司、兄妹旅行社有限公司、亮菁菁文創企業社、海島波波工作室、船老大民宿及龍福旅行社有限公司，涵蓋旅行服務、文創及旅宿等不同產業，並獲頒「馬祖永續旅遊宣誓證書」，成為推動地方永續觀光的第一批實踐者。

馬管處表示，永續旅遊不只是口號，更要落實在業者每天的營運細節。為協助地方業者掌握減碳方法，馬管處9月17日舉辦「島嶼淨行」永續旅遊說明會，邀請國立東華大學自然資源與環境學系教授洪耀明，以及具全球永續旅遊委員會（GSTC）旅館與旅行社稽核經驗的儷庭旅行社總經理張琄菡，分享碳盤查及永續經營實務。

洪耀明以碳盤查為主題，說明業者可從電費帳單、燃料使用量及交通運輸紀錄著手，找出營運過程中的主要碳排來源，進一步規劃減碳措施；張琄菡則以旅宿空房用電、餐飲剩食及接駁車空車往返等常見問題為例，分享如何調整作業流程，透過日常紀錄檢視改善成效，讓減碳從觀念轉化為具體行動。

馬管處指出，MSET參考全球永續旅遊委員會訂定的全球永續旅遊準則，同時考量馬祖離島環境及在地業者經營條件，鼓勵業者循序漸進落實。旅宿業者可從空房節電、減少備品消耗做起；餐飲業者依來客量調整備料，優先採購在地食材；旅行社及體驗業者則可將閩東聚落、戰地遺址融入走讀行程，並引導遊客尊重居民生活與地方文化。

除了業者端的永續轉型，馬管處也將徒步慢旅列為推廣重點，規劃四鄉五島共10條步行路線，包括北竿螺山自然步道、東莒東洋山步道等，讓旅客透過步行親近海岸地景、探索島嶼聚落。相關路線GPX軌跡檔及離線地圖，可至Hikingbook「馬祖徒步慢旅2026」專區下載，方便旅客事先規劃行程及途中查閱。

馬管處表示，希望透過永續認證、在地業者參與及徒步慢旅串聯，讓遊客不再只是走馬看花，而是走進聚落、品嘗在地料理、聆聽島嶼故事，並以實際消費支持地方產業，讓觀光收益留在地方，也為馬祖保留更長遠的自然與文化資產。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處推動「島嶼淨行－馬祖徒步慢旅推展案」，首度導入馬祖永續旅遊認證，吸引旅行社、民宿、文創及餐飲等6家在地業者率先響應，圖為達人帶路。圖／馬管處提供