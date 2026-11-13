搶卸任政績！「高雄新名片」立體停車場今啟用 大樓內部還在施工

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，由聯上集團投資32億元，興建地上8層、地下4層複合式建築物，可供600個汽車及1100機車停車位，但內部商場及供交通大隊、圖書館等辦公廳舍都還在施工，明年中旬才可進駐，卻搶在選前倉促啟用，堆疊陳其邁卸任政績意味濃厚。

聯上集團董事長蘇永義致詞時，對於接手興建這座整合停車、行政服務、文化與商業機能的凹子底立體停車場的過程百感交集，他提及在前一手業者發生財務危機後接手，認為原設計不符實際使用需求，光是立面外觀就調整了N次，並以基地臨愛河、交通條件及周邊環境為設計依據，將水意象融入造型，成為「高雄市新名片」。

「經過覺得環境很差，就想要把它做好」。蘇永義說，後因疫情及原物料上漲投資額從20億增至32億，但他強調，不能只以數字衡量作品價值，從高雄台鋁、墾丁、新北市的投資案也都沒考慮到回本，他覺得停車場不會回本。

蘇永義指，凹子底立體停車場1到2樓是商場，3樓是公共服務空間，之後會有24小時圖書館、交通大隊等辦公廳舍，停車場車道1:8，應是全台最大比例的車道，很慶幸這個作品受到國際大廠的認同未來會進駐，租金將會創紀錄。

副市長林欽榮表示凹子底立體停車場整合停車、洽公、閱讀與購物等多元機能，為市民打造的便利生活服務空間，是他看過可說是全台最漂亮的公共立體停車場。

凹子底立體停車場今天試營運啟用，但記者發現雖停車場已可停車，但整棟大樓內部尚未完工，還在施工中；預計明年第3季整棟大樓才會正式開幕啟用。

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，聯上集團投董事長蘇永義（右四）和副市長林欽榮（右三）以及地方民代舉行剪綵。記者石秀華／攝影

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，由聯上集團投資32億元，興建地上8層、地下4層複合式建築物，可供600個汽車及1100機車停車位

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，但整棟大樓內部還在施工，商場及辦公廳舍預計明年第３季才能進駐。記者石秀華／攝影

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，可供600個汽車及1100機車停車位。記者石秀華／攝影

號稱「高雄新名片」的指標性促參案凹子底立體停車場今舉行啟用典禮，由聯上集團投資32億元，興建地上8層、地下4層複合式建築物，可供600個汽車及1100機車停車位