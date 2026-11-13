影／屏東市代傅建雄半年甩肉34公斤 選民拿文宣比對驚呼「是本人？」

「你真的是大雄嗎？怎麼跟文宣長得不一樣？」爭取3連任屏東市民代表42歲傅建雄近來掃街、追垃圾車拜票，頻頻遇到選民認不出本人。今年6月起，他因健康亮紅燈展開減重，體重從126公斤降至92公斤，半年甩掉34公斤，熟悉圓潤身形大幅縮水，選民拿著競選文宣比對，還誤把他當成助理，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄！」

傅建雄說，今年5月健康檢查，各項數值都是紅字，糖化血色素高達8.4至8.5，醫師警告若再不控制體重，健康恐持續惡化。他從6月1日起實施減重計畫，戒掉白飯、麵食及含糖飲料，改吃原型食物，搭配營養品補充，半年瘦34公斤，腰圍從46腰變成38腰。

傅建雄說，過去他每天至少喝2至3杯手搖飲，一個月累積飲料杯堆積如山，如今戒含糖飲料，外出喝白開水或無糖茶，飲食以肉類、蔬菜為主。他笑說，雖瘦一大圈，距離健康目標還有15至16公斤要努力。

身形改變讓拜票過程趣事不斷。傅建雄說，有選民看到他直呼「大雄不要再瘦了！」也有人拿著文宣盯著他看，質疑「你真的是本人嗎？」最誇張的是，追垃圾車拜票時，熟識選民當面跟他說「你要叫大雄出來跑啊！選舉都不出來，怎麼會當選？」他表明身分，對方還不相信，反問「現在助理都要幫老闆講話？」直到他說出互動細節，對方驚覺真的是大雄。

傅建雄觀察，上個月每10名選民約有2人認不出他，如今增加至5、6人。最近還有婆婆媽媽直接開條件「教我們怎麼減重」，讓原本單純拜票，變成另類健康分享會。

有趣的是，身兼「麥克風手」傅建雄，有一套特殊保養嗓子方法。傅建雄說，大多數人習慣吃喉糖、喝膨大海，但這對他沒有太大作用，而且還太甜，他靠吃大辣麻辣鍋保養嗓子，主持密集時會將朝天椒切碎泡進礦泉水飲用，成為獨特習慣。

傅建雄表示，減重是為了改善健康，瘦身成為與選民互動新話題，讓他有機會分享健康管理經驗，希望以自身改變提醒民眾重視健康。

傅建雄是屏東縣國民黨籍中生代，擔任屏東市東區市民代表，2026年爭取三連任，東區市民代表候選人9人，要選出5席。

爭取三連任的屏東市民代表傅建雄歷時半年減重34公斤，熟悉圓潤身形大幅縮水，選民拿著競選文宣反覆比對，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄」。圖／傅建雄提供

爭取三連任的屏東市民代表傅建雄半年減重34公斤，熟悉圓潤身形大幅縮水，選民拿競選文宣反覆比對，還誤把他當成助理，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄」。圖／傅建雄提供

爭取三連任的屏東市民代表傅建雄歷時半年減重34公斤，不少選民認不出他，也意外增添健康話題，拉近與選民距離。記者劉星君／攝影

爭取三連任的屏東市民代表傅建雄歷時半年減重34公斤，圓潤身形大幅縮水，選民拿著競選文宣反覆比對，還誤把他當成助理，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄」。圖／傅建雄提供

爭取三連任屏東市民代表傅建雄半年減重30多公斤，選民拿競選文宣反覆比對，還誤把他當成助理，他為此製作減重前後對比文宣，寫著「這都是大雄」。圖／傅建雄提供