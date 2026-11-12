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屏東推動無人機物流營運 屏科大及鹽埔漁港打造示範區

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天舉辦成果發表會，以屏東科技大學及鹽埔漁港至小琉球跨海航線為兩大示範場域，透過實際飛航與配送驗證，推動無人機物流從技術測試邁向商業營運驗證。

包括屏東縣長周春米、交通部主秘沈慧虹、交通部運輸研究所長黃新薰等人共同簽署「屏東無人機商業應用發展合作意願」，周春米表示，屏東有山區、離島及廣闊農業生產環境，多元地理條件是無人機創新應用的絕佳場域。

鹽琉跨海航線已成功完成15.1公里飛航驗證，結合中華郵政執行郵件及緊急物資運送，未來可在船班受海象影響且符合安全飛航條件時，提供離島物資運補，提升離島交通及物流韌性。

校園智慧物流方面，屏科大建置全長3.3公里的空中配送走廊，結合外送平台及智慧派遣系統，將原本需步行15至20分鐘的取餐時間，縮短至無人機直飛約5至8分鐘，迄今完成逾200架次配送，展現無人機物流提升運輸效率，也為未來商業化應用累積寶貴經驗。

目前屏東遙控無人機飛行場正進行第三期工程，未來將新增25至150公斤旋翼機及直升機IIC級術科考場，並規畫定期辦理考試，因應無人機專業人才需求，建構完整的無人機產業發展生態系。交旅處表示，要以屏東為起點，打造台灣無人機創新應用與低空經濟發展的重要基地。

屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府與交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，今天在鹽埔漁港舉辦成果發表會。記者潘奕言／攝影

屏東 屏科大 無人機

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