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烈嶼3國小學生恐剩10人！縣府研議整併 校舍未來轉型公托、長照

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，特別到烈嶼國中開座談會，針對烈嶼國小整併進行研商，縣議員洪鴻斌、張雲量、陳泱瑚與王國代（由右至左）聆聽在場家長的意見。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，特別到烈嶼國中開座談會，針對烈嶼國小整併進行研商，縣議員洪鴻斌、張雲量、陳泱瑚與王國代（由右至左）聆聽在場家長的意見。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行第4天縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，針對烈嶼國小整併、貓公石濱海燈塔、羅厝漁港及烈嶼替代道路等議題會勘，其中，少子化衝擊持續擴大，卓環、西口、上岐3所國小整併議題成為焦點。教育處提出分階段整合規劃，家長則要求縣府具體說明教師安置、校址選擇及學生接送配套，副縣長陳祥麟直言，烈嶼學區學校整併已刻不容緩，將啟動地方溝通機制。

教育處長黃雅芬指出，烈嶼學區115學年學生僅167人，較前一學年減少23.7%，3校小一新生合計只有25人，少子化造成資源重疊、小班失衡問題日益明顯。從全縣來看，學生總數也從111學年的3909人降至115學年的3801人，城區大型學校學生逾千人，外圍及偏遠學校卻多不到百人，小校不僅藝能科、外語等專長課程開設受限，教師還得兼辦行政庶務，壓縮備課時間。

黃雅芬表示，教育處已朝短、中、長期三階段規劃，短期先穩定教學品質，中期預作學校轉型準備，長期則整合教育資源。配套包括空調通學專車、隨車安全人員及課輔師，正式教師員額百分之百保障，並依法舉辦家長及聚落公聽會，提送教育審議會審議。

上岐國小家長會長洪長享指出，過去大家認為小班制有利教學，對整併也多所避談，但如今連小班規模都難以維持，整併已是必須面對的課題。他提出三大關鍵：首先是教師及教職員如何安置，縣府應提出具體方案；其次是新校究竟新建、3校擇一或另覓校址，以及學生接送安全與便利性；第三則是校舍未來用途及百年校史如何保存，避免整併造成地方情感斷裂。

縣議員洪鴻斌建議，短期可先保留3校，分別規劃為幼兒園、一至三年級及四至六年級上課場域，待新校興建完成後再正式整併。陳泱瑚則認為，整併涉及孩子就學及地方情感，應先取得3校家長共識。

陳祥麟表示，少子化是無法避免的趨勢，縣府將彙整議員、家長及教師意見，透過公聽會充分溝通，釐清各項疑慮，不論新建校舍或活化既有校園，都必須提出完整配套。

據了解，烈嶼3校目前共有39名正式教師、6名幹事，學生僅167人，推估118學年學生約25人、119學年剩15人，至121學年恐僅剩10人。教育處也規劃整併後校舍轉型，導入公共托育、銀髮日間照顧、社區大學及青年返鄉創生，讓校園空間轉型為老幼共學及聚落交流據點，延續地方公共服務功能。

金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，針對多項議題實地考察。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，針對多項議題實地考察。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，特別到烈嶼國中開座談會，針對烈嶼國小整併進行研商，上岐國小家長會長洪長享（右一）提出3大關鍵因素。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，特別到烈嶼國中開座談會，針對烈嶼國小整併進行研商，上岐國小家長會長洪長享（右一）提出3大關鍵因素。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，考察施做烈嶼地區替代道路。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第8屆第8次定期會今天進行縣政總質詢，第二質詢小組前往烈嶼地區考察，考察施做烈嶼地區替代道路。記者蔡家蓁／攝影

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