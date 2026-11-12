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偵辦綠能索賄重大功績 澎主檢蔡少勳獲模範公務人員

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖地檢署主任檢察官蔡少勳，偵辦雲林縣臺西鄉長綠能索賄案，守護國家能源轉型政策，榮獲行政院模範公務人員殊榮，今天接受行政院長卓榮泰公開表揚。

澎湖地檢署發布訊息表示，今年中甫自雲林地檢署調升澎湖地檢主任檢察官的蔡少勳，在擔任雲林地檢時，偵辦轟動一時的臺西鄉長綠能索賄案，查獲鄉長夫妻藉光電開發權限索賄，分判12年及13年6月徒刑，具體辦案事蹟，除獲法務部「妨害綠能發展犯罪績效卓著獎」外，今天再獲全國模範公務人員殊榮。

澎湖地檢署表示，蔡少勳檢察官除了偵辦臺西鄉長綠能索賄案，守護國家能源轉型政策外，還偵破二元期權假投資詐欺集團案，成功查扣犯罪所得新台幣2.8億元和破獲我國首起藉由Taiwan Pay作為誘騙被害人支付款項工具，用以購買高鐵票，再由詐團派員至高鐵站退票以洗淨不法資金及獲取詐騙所得之詐欺集團，全方位剷除詐欺組織，還獲高檢署頒發「新世代打擊詐欺有功人員獎」殊榮。

澎湖地檢指出，蔡少勳在擔任司法官學院導師時，深耕法治人才培育，參與編纂司法實務講義，輔導學習司法官、遴選檢察官班、檢察事務官班學員等逾500名，為國家培育即戰力之司法新血。

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