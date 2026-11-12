高雄連三天大火五人殞命 白喬茵：老違建應納入消防安全檢查

高雄市8日起連續三天發生惡火，共造成五人不幸喪命，三場大火都疑似跟鐵皮違建有關，高市議員白喬茵呼籲市府重視違建的嚴重性。此外，高雄每名消防員服務 1637人，負擔全國最重、人力不足，消防隊員還被要求每天晚上挨家挨戶宣導住警器，應該落實住警器稽查及放寬消防人力外補門檻。

11月8日鳥松鐵皮屋工廠延燒造成兩名學生不幸喪命火場，11月9 日岡山鐵皮屋頂加蓋的透天厝火警，阿嬤護孫雙雙命喪火場，10日旗山一戶外皮包覆鐵皮的民宅大火，1人受困陽台不幸死亡。

白喬茵質疑，三起火警初步觀察均疑似涉及違章建築，違建會涉及火災的嚴重程度、延燒速度、逃生規畫及消防員搶救速度，雖然年代久遠，也不在市府優先排拆的清單上，但「不拆」不等於「不管」，難道年份夠久就不算危險？市府公共安全疑慮的這把尺究竟在哪？

白喬茵也對於民代關說歪風很不以為然。她表示，民代喬工務局、喬消防局，喬到最後，火燒起來，人卻無處可逃，「曾經幫你關說、對消防員施壓、妨礙救護專業的議員，根本沒把你的命當一回事」，若是市府一遇到壓力就屈服，也等同軟爛無能，自己閹割公權力。

白喬茵重申，高雄消防人員工作負擔全國最重，想回鄉的消防員被層層門檻擋在門外，168制度更讓基層身心俱疲。人力不足又連連大火燒出人命的狀況下，消防局要求各分隊每晚 6 點到 10 點挨家挨戶宣導住警器，使得隊上待命的人更少，形成另一種隱憂。

白喬茵強調，「高雄市火災預防自治條例」去年 9月已修正上路，沒裝住警器可罰 6千元到 3 萬元，法令是有了，市府卻還是在攸關人命的開罰作業上顯得溫柔。市府應該徹查三起火警死因與違建關聯，以及老違建納入消防安全檢查、放寬消防人力外補門檻、調整勤務制度確保在隊出勤人數充足、落實住警器稽查。