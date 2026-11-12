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剛抓4艘又來1艘！龜山島海域成違規拖網熱點 漁民沒在怕照樣違規

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
龜山島海域最近成了拖網漁船違規捕魚熱點，海巡第一巡防區15小時內，接連抓了5艘拖網船違規作業，不管什麼魚「大小通吃」，嚴重破壞生態。圖／海巡第一巡防區提供
龜山島海域最近成了拖網漁船違規捕魚熱點，海巡第一巡防區15小時內，接連抓了5艘拖網船違規作業，不管什麼魚「大小通吃」，嚴重破壞生態。圖／海巡第一巡防區提供

宜蘭龜山島近岸海域違規拖網抓不勝抓，海巡署第一巡防區從昨晚至今早，短短15小時內竟在距岸3浬禁漁區，接連查獲5艘漁船違規拖網作業，尤其昨晚海巡才剛一口氣逮到4艘，仍有漁民心存僥倖，根本沒在怕，今天上午又有船隻闖入禁區當場被抓，全被送裁罰。

根據海巡署調查，第一巡防區雷達操作員昨晚6時許執行海域監控時，眼尖發現龜山島距岸3浬內有異常航跡，有4艘漁船在近岸海域慢速迂迴航行，疑似正在進行違規拖網作業；海巡指揮部見狀不敢大意，隨即通報第七蘇澳海巡隊，火速派遣線上PP-35102巡防艇前往現場攔查取締。

海巡人員趕抵現場後，確認這4艘漁船均違規拖曳網具，立刻廣播要求停止作業並起網受檢，同時全程錄影蒐證。原以為經過昨晚大動作取締能發揮嚇阻作用，沒想到仍有漁民無視法令規範，今天上午9時許，岸際雷達再度偵獲異常訊號，蘇澳海巡隊巡防艇隨即出動，在龜山島西北方1.9浬處，當場截獲1艘頭城籍漁船違規拖網。

海巡人員，近岸拖網作業對海底棲地殺傷力極大，這種「大小通吃」捕撈方式嚴重破壞海洋生態，更衝擊漁業資源的永續發展；針對這兩天累計查獲5艘違規漁船，海巡已完成錄影蒐證，全數依違反「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」相關規定，函送農業部漁業署進行裁處。

第一巡防區指揮部強調，未來將持續運用岸際雷達與智慧型監控系統，針對違規熱點加強全天候查緝，絕不容許少數人貪圖利益破壞生態，呼籲漁友切勿以身試法，民眾若發現違規捕撈情事，請立即撥打海巡「118」專線檢舉。

龜山島海域最近成了拖網漁船違規捕魚熱點，海巡第一巡防區15小時內，接連抓了5艘拖網船違規作業，不管什麼魚「大小通吃」，嚴重破壞生態。圖／海巡第一巡防區提供
龜山島海域最近成了拖網漁船違規捕魚熱點，海巡第一巡防區15小時內，接連抓了5艘拖網船違規作業，不管什麼魚「大小通吃」，嚴重破壞生態。圖／海巡第一巡防區提供

龜山島 漁民 海巡署

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