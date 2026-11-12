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壽山動物園喜迎新成員 新生孟加拉虎「小虎」亮相

中央社／ 高雄12日電

高雄壽山動物園再添新成員，孟加拉虎「二妞」與「阿生」迎來愛女「小虎」，即日起於虎山展場與遊客見面。另園區的兔豚及侏儒羊、水豚與沼林袋鼠家族也陸續繁衍後代，為園區注入生機。

觀光局長高閔琳表示，孟加拉虎被列為「國際自然保護聯盟（IUCN）」紅色名錄瀕危物種（EN），全球野外族群數量不到4000隻，族群延續仰賴棲地保護、物種保育繁殖與專業管理。

高閔琳說，因此壽山動物園去年即與「六福村」針對孟加拉虎保育展開合作，「二妞」與「阿生」自然交配，於去年12月20日順利產下雌性幼虎「小虎」，隨著細心照養，小虎也健康成長茁壯，即日起於壽山動物園正式亮相。

壽山動物園今天新聞稿說明，「二妞」雖展現良好母性，但因乳汁分泌不足，無法完全滿足「小虎」成長所需，因此由六福村獸醫團隊與壽山動物園保育員共同接手人工撫育。

經過細心照料，「小虎」目前健康成長，個性好奇、親人又愛撒嬌。考量幼虎活動力及照養需求，初期安排於上午時段展出，民眾可把握時間來一睹小虎風采。

此外，去年加入壽山動物園的兔豚及侏儒羊，及園區內的水豚與沼林袋鼠家族今年均陸續迎來新生命。壽山動物園表示，持續透過專業照養與物種保育繁殖管理，為動物提供合適的生活環境，也讓民眾可觀察不同物種的成長與生活樣貌。

壽山動物園 新生 六福村

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