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屏東推漁民專屬照護 醫學中心專科醫師進駐東港

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣政府推行漁民專屬健康照護計畫，攜手高醫在東港衛生所開設心臟內科、肝膽內科、腎臟內科及胸腔內科等4科門診，並加強個案健康管理與追蹤，呼籲漁民預約健檢。

屏東縣政府辦理「屏東縣漁民健康整合照護試辦計畫」，攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院專科醫療團隊，整合基層衛生所及公共衛生資源，今天在東港鎮衛生所舉辦啟動記者會，並自11月起開設心臟內科、肝膽內科、腎臟內科及胸腔內科專家特別門診。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，屏東縣有1萬6653名漁業人口，縣府攜手高醫開設門診，提供漁民專屬綠色通道健檢，將針對個別狀況進行治療或轉診，盼民眾多加利用。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，漁民在海上作業環境受限，發生意外受傷時，起初可能不以為意，隔天或返岸後才發現破傷風感染等狀況。若能在衛生所就近治療，不必前往大型醫院掛號候診，對漁民來說方便不少。

屏東縣衛生局表示，由於漁民作息須配合漁汛、潮汐及船期，經常難以配合一般醫院門診時間，加上交通往返耗時，容易延誤就醫或中斷疾病追蹤，增加健康風險。

衛生局表示，計畫第一階段選定東港鎮衛生所為核心服務據點，除增加專科門診，更重要的是建立從健康評估、疾病發現到持續照護的完整服務機制，主動掌握漁民健康狀況，依不同風險程度安排專科診療、個別化健康指導及個案管理，讓有健康問題者及早接受治療，高風險個案持續追蹤。

衛生局指出，除提供專科診療服務外，也將強化漁民三高防治、慢性腎臟病及肝病管理，並納入營養與水分補充、職業健康、船上備藥及海上急重症應變等衛教內容。

衛生局呼籲漁民踴躍預約健檢並填寫基本問卷，衛生所將依健檢報告給予建議。預約可致電東港鎮衛生所，或至衛生所官網連結QR code填寫表單，將有專人聯繫。

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