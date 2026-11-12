「戒慎恐懼屏東分會」成立 林俊憲挺梁育慈催票

九合一選戰倒數，民進黨立委林俊憲今天到屏東市成立「戒慎恐懼協會屏東分會」，並為同黨籍屏東市長參選人梁育慈催票，總部現場湧入民眾入會與領取飄帶，氣氛相當熱絡。

林俊憲會中提及，今天到屏東市正是因為看見這處艱困選區中，誕生了一朵奮不顧身、為家鄉力拚的「沙漠中的玫瑰」，梁育慈不僅勇氣可嘉，更具備專業與治理能力，呼籲選民全力支持，帶領屏東市大步向前。

林俊憲強調，越接近終點越不能鬆懈，必須保持戒慎恐懼的態度全力爭取勝選，「戒慎恐懼、迎向勝利，票投下去才會贏。」

談到屏東市的未來，梁育慈指出，在前縣長潘孟安、現任縣長周春米接力打拚下，半導體供應鏈已正式入主屏東，屏東科學園區的半導體供應鏈專區更於今年6月動土，「機會已經走到家門口，屏東市不能再原地踏步。」

梁育慈強調，市公所必須主動對接周邊園區帶來的人口、就業與生活機能需求，把工作機會留在屏東，讓年輕人不必再離鄉背井。

梁育慈提出核心市政主張，包括全面盤點市區交通痛點、打通瓶頸道路、活化傳統商圈與夜市，以及擴大屏東市都市計畫區等城市發展方案。

針對縣市合作，梁育慈表示，這次參選市長是為了爭取一個建設家鄉的機會，唯有縣市同一隊，建設才能更到位，期盼與屏東縣長周春米攜手打造嶄新屏東市，並呼籲選民「投給你想要的生活。」

最後由林俊憲頒發入會證書，並為梁育慈繫上「戒慎恐懼」飄帶，兩人鎖上「做事我們來，屏東亮起來」的主看板，為衝刺階段凝聚氣勢。