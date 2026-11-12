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愛河親水廊道嘉年華21日登場 氣墊樂園星空音樂會接力

中央社／ 高雄12日電

愛河河堤公園親水廊道嘉年華將於21日登場，市府規劃免費大型氣墊樂園、戰鬥陀螺競技賽、K-POP隨播即跳、青年特色市集及星空音樂會，邀民眾從早玩到晚，一飽水岸風光。

高雄市水利局與青年局合辦「青春河逗陣-愛河河堤公園親水廊道嘉年華」，活動也搭配韓國男團BTS防彈少年團將登世運主場館，推出紫色穿搭享市集優惠，讓整個城市都加入應援行列。

青年局長林楷軒表示，公共空間活化不僅是環境整備，更需要融入青年世代的創意與生活文化。此次活動結合街舞、音樂、青年創業攤車及親子互動，讓河堤公園不只是散步休憩場所，也成為青年展現活力的活動場域。

水利局表示，近年推動愛河河堤親水廊道水環境改善計畫，針對受風災影響的河岸進行環境整建，恢復堤岸綠意與景觀，串聯明誠二路至天祥二路約1公里雙岸親水綠廊，提供市民更舒適的休憩空間。

活動當天上午10時起，明誠二路大草皮設置3座免費大型氣墊設施，包括海盜大滑梯、飛機火車樂園等，開放至下午6時。主廣場下午2時起舉辦64人單敗淘汰制戰鬥陀螺競技賽；下午5時至6時則有K-POP隨播即跳。

主辦單位說明，青年市集集結25攤餐飲及文創品牌，包括手作包袋、貝果、鹽可頌、日本刨冰及拉絲糖葫蘆等色。當天下午、晚間還有親水廊道啟動儀式與星空音樂會，邀請音樂人鄒軒宇、林曉彤、港春、史帝芬灰及「吾橋有水」主唱莊蕎嫣等演出。

愛河 音樂會 水利局

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