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小琉球不怕船班停航 無人機跨海運郵件、送藥品商轉待法規

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

屏東無人機物流跨海運輸邁出重要一步，屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，並結合中華郵政執行郵件及緊急物資運送，證實無人機物流商業營運技術可行，屏東縣府今天舉行成果發表會，宣布計畫已進入商轉前最後階段，未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。

屏東縣長周春米表示，屏東地理環境多元，從山區到離島，經常面臨緊急救難及物資運輸需求，過去曾透過無人機將藥品運送至霧台鄉、小琉球等偏遠地區。這次無人機物流計畫完成跨海航線驗證，代表未來有更多商業應用及發展可能，感謝交通部運輸研究所串聯商業發展研究院、屏東科技大學等單位，共同推動科技與商業發展。

交通部運輸研究所長黃新薰指出，運研所從2020年開始推動相關計畫，歷經概念驗證、服務驗證，以及過去兩年的物流運送商業營運驗證，如今已經走到最後一哩路。目前已證實技術可行，後續實際商業營運，則有待民航局完成相關法規制定。

屏東縣府表示，除了跨海物流，屏科大也建置全長3.3公里空中配送走廊，結合外送平台及智慧派遣系統，將原本步行15至20分鐘的取餐時間，縮短為無人機直飛約5至8分鐘，目前累積完成逾200架次配送，展現智慧物流提升運輸效率的實際成果。

成果發表會現場也舉行「屏東無人機商業應用發展合作意願簽署」，由縣府攜手商研院、屏科大、國家高速網路與計算中心及多家無人機產業業者，共同整合政策、技術及學研資源，深化智慧運輸與產業合作。未來若法規及營運條件到位，無人機可望在船班受海象影響時，成為小琉球離島運補的新選擇，提升偏遠地區交通與物流韌性。

屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影
屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

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屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

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屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，成功完成鹽埔漁港至小琉球15.1公里跨海航線飛航驗證，將可緊急運送藥品等物資不受天候影響，不過未來仍待民航局完成相關法規制定才能正式上線。記者劉學聖／攝影

小琉球 無人機 郵件

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