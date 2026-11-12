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無人機物流跨海飛小琉球可行　商轉待法規制定

中央社／ 記者黃郁菁屏東縣12日電

屏東縣政府攜手交通部推動「無人機物流商業營運驗證計畫」，已成功完成小琉球跨海航線15.1公里飛航。今天成果發表會上宣布商轉技術可行，實際上線待民航局法規制定。

屏東縣長周春米會後接受媒體聯訪表示，屏東地理條件多元，災害時常有緊急救難需求，過去曾透過無人機將藥品運送至霧台鄉、小琉球等偏遠地區。無人機物流計畫成果發表，表示後續有更多商機與可能，感謝交通部運輸研究所連結商業發展研究院、國立屏東科技大學，相信未來科技與商業發展更可期。

交通部運輸研究所所長黃新薰表示，運研所自2020年起開始，一路從概念性驗證與服務驗證，到過去2年物流運送商業營運驗證，如今已是最後一哩路。目前已證實技術可行，實際商轉有待民航局完成法規制定。

屏科大無人載具應用研發中心主任江介倫表示，驗證使用固定機型，滯空時間40分鐘，可涵蓋鹽琉跨海航線。該機種最大起飛重量22公斤，載重約4公斤，依目前載重量能，主要執行較緊急輕量運輸。

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東擁有山區、離島及廣闊農業環境，多元地理條件帶來不同運輸挑戰，也提供無人機應用理想場域。本次以屏科大及鹽埔漁港至小琉球跨海航線為2大示範場域，透過實際飛航驗證，推動無人機物流由技術測試邁向商業營運驗證階段。

交旅處說明，鹽琉跨海航線已成功完成15.1公里飛航，結合中華郵政執行郵件及緊急物資運送，未來可望於船班受海象影響時，提供離島運補新選擇，提升交通與物流韌性。

交旅處提及，在校園智慧物流方面，屏科大建置全長3.3公里空中配送走廊，結合外送平台及智慧派遣系統，將原本須步行15至20分鐘取餐時間，縮短至無人機直飛約5至8分鐘，累積完成逾200架次配送，展現智慧物流提升運輸效率實際效益。

現場進行「屏東無人機商業應用發展合作意願簽署」，由縣府攜手商研院、屏科大、國家高速網路與計算中心及多家無人機相關產業業者簽署合作意願書，未來整合政策資源、產業技術及學研能量，深化智慧運輸、場域驗證及技術研發合作，促進創新成果在屏東落地。

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