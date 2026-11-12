1.5億元改裝！高雄會展中心變身南台灣最大漫畫圖書館 可邊喝咖啡、邊看漫畫

高雄市長陳其邁卸任前送漫畫迷大禮，市府斥資1.5億元改裝高雄國際會展中心1樓，並將原本老舊的高市圖鹽埕分館遷移至此，打造出全台首座結合餐飲空間的漫畫圖書館，讀者可以邊看漫畫、邊喝咖啡。市長陳其邁說，漫畫館可串聯火車站動漫地下街及駁二動漫展覽空間，瞄準ACG動漫產業龐大產值。

高雄國際展覽館設立後，國際會展中心近年已無展覽功能，勞檢處、住都中心等單位陸續進駐。今年市府整修1樓，遷移鹽埕圖書分館至此，並引進路易莎集團品牌「白霧時光 White Mist」，延長至晚上9時閉館，漫畫館共有3.2萬冊漫畫及3.5萬冊其他書籍。

今天上午，在高雄市立管樂團演奏動漫樂曲下，市長陳其邁、文化局長王文翠及高市圖館長李金鴦等人為漫畫新館剪綵落成，參觀開館書展「人生漫畫魂」、「諸葛四郎」、「烏龍院」等經典作品。

議員簡煥宗說，小亨利、老夫子、YOUNG GUNS、灌籃高手、北斗神拳等漫畫都是成長過程的重要記憶。議員蔡金晏驕傲分享，家中收藏一整套海賊王，漫畫書是他的重要夥伴。市長陳其邁則開玩笑說，他不想講最喜歡的漫畫，否則一講出去，大家都會知道他的年紀！

陳其邁表示，日本東京常盤莊是漫畫家聖地，孕育非常多作家，也改變日本及全球漫畫發展，日本漫畫一年產值約1400多億台幣，若再加動畫和遊戲超過1.6兆台幣，有非常多產業鏈結；駁二動漫展可吸引6萬動漫迷來高雄，配合火車站動漫一條街及漫畫圖書館，可速推動高雄ACG動漫產業發展。

高雄國際會議中心已無展覽功能，市府整修一樓設立漫畫圖書館，今天剪綵落成。記者徐白櫻／攝影

高雄國際會議中心一樓變身漫畫圖書館，館藏漫畫書多達3.2萬冊。記者徐白櫻／攝影

漫畫圖書館內以七座實體貨櫃打造打造四座主題漫畫艙與三座策展艙，讀者可以依題材找書。記者徐白櫻／攝影

高雄漫畫圖書館結合餐飲空間，挑高8公尺的咖啡店內設置階梯閱覽區，讀者可以帶著漫畫書到咖啡店享受悠閒時光。記者徐白櫻／攝影

高雄國際會議中心已無展覽功能，市府整修一樓，讓高雄會展中心變身南台灣最大漫畫圖書館。記者徐白櫻／攝影

高雄國際會議中心一樓變身漫畫圖書館，館藏漫畫書多達3.2萬冊。記者徐白櫻／攝影