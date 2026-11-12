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1.5億元改裝！高雄會展中心變身南台灣最大漫畫圖書館 可邊喝咖啡、邊看漫畫
高雄市長陳其邁卸任前送漫畫迷大禮，市府斥資1.5億元改裝高雄國際會展中心1樓，並將原本老舊的高市圖鹽埕分館遷移至此，打造出全台首座結合餐飲空間的漫畫圖書館，讀者可以邊看漫畫、邊喝咖啡。市長陳其邁說，漫畫館可串聯火車站動漫地下街及駁二動漫展覽空間，瞄準ACG動漫產業龐大產值。
高雄國際展覽館設立後，國際會展中心近年已無展覽功能，勞檢處、住都中心等單位陸續進駐。今年市府整修1樓，遷移鹽埕圖書分館至此，並引進路易莎集團品牌「白霧時光 White Mist」，延長至晚上9時閉館，漫畫館共有3.2萬冊漫畫及3.5萬冊其他書籍。
今天上午，在高雄市立管樂團演奏動漫樂曲下，市長陳其邁、文化局長王文翠及高市圖館長李金鴦等人為漫畫新館剪綵落成，參觀開館書展「人生漫畫魂」、「諸葛四郎」、「烏龍院」等經典作品。
議員簡煥宗說，小亨利、老夫子、YOUNG GUNS、灌籃高手、北斗神拳等漫畫都是成長過程的重要記憶。議員蔡金晏驕傲分享，家中收藏一整套海賊王，漫畫書是他的重要夥伴。市長陳其邁則開玩笑說，他不想講最喜歡的漫畫，否則一講出去，大家都會知道他的年紀！
陳其邁表示，日本東京常盤莊是漫畫家聖地，孕育非常多作家，也改變日本及全球漫畫發展，日本漫畫一年產值約1400多億台幣，若再加動畫和遊戲超過1.6兆台幣，有非常多產業鏈結；駁二動漫展可吸引6萬動漫迷來高雄，配合火車站動漫一條街及漫畫圖書館，可速推動高雄ACG動漫產業發展。
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