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國光高中午餐遭控有異物！高市衛生局稽查追污染源

中央社／ 高雄12日電
圖為學校示意圖。圖/ingimage
圖為學校示意圖。圖/ingimage

國立中山大學附屬國光高級中學營養午餐遭學生及家長反映出現塑膠碎片、菜蟲、頭髮等異物。高雄市衛生局表示，今天至供餐業者耕域食品公司實地查核，釐清污染來源、異物等。

衛生局今天發布新聞稿表示，市府已啟動跨局處稽查，衛生局今日已前往供膳製作場所稽查，針對食品製備環境、原料管理、製程衛生及異物污染防範措施進行查核。如查有違反食品安全衛生管理相關法規情事，將依法查處並督促限期改善。

衛生局指出，國立學校午餐行政督導依學校隸屬關係由教育主管機關負責，但食品製備環境、原料管理及製程衛生等，仍須依法接受地方衛生機關稽查。衛生局接獲檢舉後，已立即轉知教育部國教署，並針對耕域食品供應的高雄市學校全面查核，將確認耕域食品的食品製備環境、原料管理、製程衛生及異物污染防範措施，並檢視供餐流程與衛生管理紀錄，釐清異物可能來源及污染環節。

衛生局也將追查是否涉及其他供餐批次或學校，確認有無系統性食品衛生管理缺失；若查有違反食品安全衛生管理相關法規或食品良好衛生規範準則（GHP），將依法查處並要求限期改善。

高雄市教育產業工會指出，近期接獲學生及家長反映，午餐除有塑膠碎片、菜蟲、小石子及不明黑色異物，也有菜色油膩、過鹹等問題，質疑校方監督不力，要求公開歷次通報及廠商改善紀錄。

校方表示，本學期接獲小石頭及塑膠碎片2件異物通報，均已通知廠商檢討改善，並將儘速召開午餐供應委員會；更換廠商則須依政府採購法及契約規定辦理。

市府表示，自115學年度起，市立及私立學校午餐跨局處聯合稽查已由每年1次增加為2次，並針對查核缺失持續追蹤至改善完成。

衛生局 異物 國光

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