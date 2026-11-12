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東莒燈塔守光時刻常設展　訴說154年守望歷史

中央社／ 連江縣12日電
東莒島燈塔。圖／航港局提供
東莒島燈塔。圖／航港局提供

啟用154年的東莒燈塔為全台第1個以花崗岩建造的燈塔，9月17日起對外開放的常設展「東莒島燈塔的守光時刻」，介紹燈塔歷史與守塔人故事，吸引許多民眾到訪。

根據交通部航港局新聞資料，東莒島燈塔為清末洋式燈塔興建潮中重要代表，見證閩江口航道歲月變遷，常設展規劃提燈前行、照亮海疆、石誌百年、登島尋光、守光日常及以光為家展區。

航港局說，展覽室陳列約1850年英國密爾納（Milner's Co.）專利防火保險箱、換班通訊電鈴等歷史文物，與1比20燈塔精緻剖面模型，更特別設計煤油提燈互動裝置，遊客提起提燈可觸發燈光，搭配銀河星空投影與東莒海浪聲環境音效，重現昔日守塔人夜巡守望情境。

航港局副局長劉志鴻說，近年積極推動燈塔整建及展示更新，推廣燈塔觀光與文化，與地方政府合作提升海運客運旅運品質，東莒猛澳港旅運設施全面升級，打造寬敞舒適候船空間，大幅優化地方鄉親與跳島旅客港區轉乘服務。

航港局表示，未來持續深化活化燈塔文化資產，結合「航、港、船、遊」，強化離島旅遊體驗，促進國旅觀光永續發展。

常設展免費參觀，現場有燈塔特色紀念明信片供民眾免費索取。配合常設展，29日前航港局社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁辦「拍照留言再抽限量好禮」，邀民眾走進東莒，感受百年燈塔溫暖堅韌守望精神。

東莒 燈塔 歷史

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