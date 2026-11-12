獨／高雄前鎮漁港魚市場鋼筋外露還漏水　一張照揭高市海洋局自打臉

斥資81億元整建的高雄前鎮漁港，魚市場柱體日前遭撞破露出鋼筋，遭外界質疑市府想粉飾太平，海洋局曾澄清，受損梁柱非前鎮漁港改造設施，因攤商仍營業，柱體才暫時以纖維水泥板包覆，但有網友發現海洋局官網細數魚市場已完成改建的政績圖卡中「梁柱結構補強」就在其中，讓網友酸「想偷雞了事」。

記者前往魚市場現場了解梁柱鋼筋腐蝕的情況，意外「撞見」有工人正在被撞破、裸露出鋼筋的梁柱上方施工，趨前詢問時，工人不敢多說，僅說「因為漏水，老闆叫我們來從上方拉水管至下方溝渠」。

記者發現日前被網友發文揭露梁柱被纖維水泥板包覆遭撞破的地方已重新補上，但抬頭往上瞧，依然可見露出腐蝕的鋼筋；承包的建富營造商在梁柱張貼公告指此柱需結構補強，因早市攤商營運中無法施工，目前暫時以纖維水泥板包覆、保護，但早市攤商進駐多功能運銷中心後，後續會施工。

營造商張貼的公告，和海洋局回應外界質疑想粉飾太平一事的說法一致；但有網友在PTT貼文指「前鎮漁港的柱子真有趣」，原PO指，身為土木人，很明顯就是鋼筋保護層不夠，然後想要偷雞遮住了事，但是用輕隔間牆的骨架配水泥板蓋住這邏輯我就不懂了，擺在室外空間，就算是水泥板被不慎碰撞還是會破，然後它就真的破了。

原PO提出質疑指，照理來說要偷雞也不是不行，但覆板上去後不想辦法灌漿填塞嗎？「海邊耶大哥，問題的重點不需要土木人都知道吧？」為何這柱子當初查驗時沒發現問題？柱子的斷面機很明顯跟設計不同，到底怎驗過的？

有網友回應指，「保護層都沒了，鋼筋直接裸露好扯」、「傳說中的豐洲就是這種感覺嗎」。

有眼尖的網友指，這根柱子的工程可能屬去年一個3000多萬的「前鎮漁港既有魚市場入出口景觀等設施整建改善工程」，但9月時海洋局卻說高市府負責範圍全數完工了。

記者根據網友說法，在海洋局在本報體檢前鎮漁港相關報導後，於9月16日臉書官網曾張貼「前鎮漁港整建看得見」的貼文，強調漁港的核心在於作業安全，多項關鍵工程已落實，其中魚市場整建已於2025年11月完工，針對結構補強、硬化地坪、供排水管線及消防設施進行全面更新，大幅提升漁獲衛生及職安標準。

海洋局並附上魚市場整建改善前、改善後的圖卡說明，其中「梁柱及樓層頂板結構補強」被列為改善項目的一環，宣揚政績的照片等同打臉自己的對外說法。

記者前往高雄前鎮漁港魚市場了解梁柱鋼筋腐蝕的情況，梁柱上方的鋼筋裸露腐蝕。記者石秀華／攝影

記者前往高雄前鎮漁港魚市場了解梁柱鋼筋腐蝕的情況，意外「撞見」工人正在被撞破裸露出鋼筋的梁柱上方施工拉水管改善漏水情況。記者石秀華／攝影

記者前往高雄前鎮漁港魚市場了解梁柱鋼筋腐蝕的情況，意外「撞見」工人正在被撞破裸露出鋼筋的梁柱上方施工拉水管改善漏水情況。記者石秀華／攝影

高市海洋局於9月16日臉書官網張貼「前鎮漁港整建看得見」的圖卡，強調魚市場整建已於2025年11月完工，針對結構補強、硬化地坪、供排水管線及消防設施進行全面更新。圖 /截自海洋局臉書官網

高雄前鎮漁港魚市場下午空無一人。記者石秀華／攝影

記者前往高雄前鎮漁港魚市場了解梁柱鋼筋腐蝕的情況，意外「撞見」工人正在被撞破裸露出鋼筋的梁柱上方施工拉水管改善漏水情況。記者石秀華／攝影