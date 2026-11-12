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獨／斥資24億前鎮漁港水產運銷中心選前開不了門 高雄區漁會曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，大樓入口處仍擺放圍籬和三角錐禁止進入。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，大樓入口處仍擺放圍籬和三角錐禁止進入。記者石秀華／攝影

前鎮漁港81億改建案其中斥資24億元的「多功能水產品運銷中心」因動線、管理費、攤商進駐意願等爭議，原定今年6月試營運、9月啟用，迄今已延宕半年，成藍綠市長候選人隔空交鋒議題，經本報持續追蹤，農業部釋出2年「免租金」福利，但選前仍無法啟用，高雄區漁會表示，目前針對攤商動線優化進行改善，不會因政治因素在選前開幕。

前鎮漁港81億元改造工程中，斥資24億元新建的多功能水產品運銷中心，號稱要打造成「台版豐洲市場」，沒想到工程已驗收點交給漁業署，原定今年6月試營運，9月開幕，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門。

本報持續追蹤前鎮漁港改建案，其中體檢多功能水產運銷中心多項爭議，國民黨高雄市長候選人柯志恩前後幾次會勘前鎮漁港表示，經費應花在刀口上，漁民過去多次提出需求卻遭忽視。民進黨高雄市長候選人賴瑞隆則說，該處理以處理中央已拍板優化方案。

高市府海洋局和農業部、漁業署及高雄區漁會協調後，為提高攤商進駐意願，前兩年免收清潔管理費與使用費，相關清潔管理費由漁業署全額補助高雄區漁會，並免收使用費，第3年起再依正常營運機制收取相關費用。

因11月28日九合一地方選舉進入倒數時刻，對於多功能水產運銷中心爭議問題是否已解決，能在選舉投票前開幕一事，高雄區漁會總幹事楊孟凡指出，目前正針對攤商動線優化進行改善，結束才會進行下一階段的攤商攤位抽籤作業。楊孟凡強調，區漁會目前針對攤商跟營運問題來做考量，不會因政治因素開幕。

高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，但大樓入口處的水池仍有流水流動。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，但大樓入口處的水池仍有流水流動。記者石秀華／攝影

高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用。記者石秀華／攝影

高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，大樓入口處仍擺放圍籬和三角錐禁止進入。記者石秀華／攝影
高雄市前鎮漁港改建，其中斥資24億前鎮漁港水產運銷中心目前仍在進行攤商動線優化改善，選舉前仍無法啟用，大樓入口處仍擺放圍籬和三角錐禁止進入。記者石秀華／攝影

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