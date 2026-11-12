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高雄里長政見爆歧視爭議！稱影響住戶搭電梯主張「搬遷身障協會」 恐挨罰最高50萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄前鎮區忠純里里長候選人馬龍榮主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄前鎮區忠純里里長候選人馬龍榮主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

高雄前鎮區忠純里里長候選人馬龍榮以身障者搭電梯等太久為由，主張搬遷「成功之家」脊髓損傷者協會，騰出空間供社區使用，引發歧視爭議；脊損傷友沉痛地說，「我們要的是無障礙社會，不是把身障者移出社會」，社會局回應，身障者依法享有平等居住權利，不得受到歧視，違法最高可處五十萬元罰鍰。該候選人澄清，選舉文宣是誤植。

經查，馬龍榮在政見提及，成功之家脊髓損傷者使用電梯讓住戶等太久，建議遷離，並將原有空間撥給社區當文康活動場所，結果引起身障者不滿。

「看到這項政見感到震驚、難過與憤怒。」一名脊髓損傷長達廿一年的傷友投訴，輪椅使用者生活已面臨諸多限制，電梯、坡道及無障礙設施都是維持獨立生活的要件，不能因搭乘電梯時間較長就被視為社區負擔，電梯運量不足，應改善硬體及使用管理方式，不該排除弱勢族群作為選舉訴求。

馬龍榮澄清，選舉文宣是誤植，原本接獲住戶陳情，與幕僚討論後附帶決議，須協會同意，才向社會局建請搬遷，他強調從事公益多年，絕不會歧視任何族群，也向社會大眾道歉，表示非他本意。

成功之家主任陳羿斈表示，成功之家二○○三年進駐前鎮社區國宅，提供脊損傷友一至兩年生活重建訓練，培養自理能力。目前住宿學員僅三至四人，日間訓練者約四至五人，訓練後即返家，使用電梯頻率有限，並非造成電梯等候過久主因。大樓僅設一部電梯，且有高齡及行動不便住戶，不應將問題歸咎於身障者。

社會局表示，機構與社區大樓住戶互動良好，不解里長候選人為何提出遷離社區的政見，依身心障礙者權益保障法，身障者在社區居住不得受到歧視待遇，違反可處新台幣十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，呼籲社會大眾以友善、多元及包容態度共同營造無障礙環境，避免對身障者造成排斥或不公平對待。

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