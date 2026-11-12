高雄里長政見爆歧視爭議！稱影響住戶搭電梯主張「搬遷身障協會」 恐挨罰最高50萬

高雄前鎮區忠純里里長候選人馬龍榮以身障者搭電梯等太久為由，主張搬遷「成功之家」脊髓損傷者協會，騰出空間供社區使用，引發歧視爭議；脊損傷友沉痛地說，「我們要的是無障礙社會，不是把身障者移出社會」，社會局回應，身障者依法享有平等居住權利，不得受到歧視，違法最高可處五十萬元罰鍰。該候選人澄清，選舉文宣是誤植。

經查，馬龍榮在政見提及，成功之家脊髓損傷者使用電梯讓住戶等太久，建議遷離，並將原有空間撥給社區當文康活動場所，結果引起身障者不滿。

「看到這項政見感到震驚、難過與憤怒。」一名脊髓損傷長達廿一年的傷友投訴，輪椅使用者生活已面臨諸多限制，電梯、坡道及無障礙設施都是維持獨立生活的要件，不能因搭乘電梯時間較長就被視為社區負擔，電梯運量不足，應改善硬體及使用管理方式，不該排除弱勢族群作為選舉訴求。

馬龍榮澄清，選舉文宣是誤植，原本接獲住戶陳情，與幕僚討論後附帶決議，須協會同意，才向社會局建請搬遷，他強調從事公益多年，絕不會歧視任何族群，也向社會大眾道歉，表示非他本意。

成功之家主任陳羿斈表示，成功之家二○○三年進駐前鎮社區國宅，提供脊損傷友一至兩年生活重建訓練，培養自理能力。目前住宿學員僅三至四人，日間訓練者約四至五人，訓練後即返家，使用電梯頻率有限，並非造成電梯等候過久主因。大樓僅設一部電梯，且有高齡及行動不便住戶，不應將問題歸咎於身障者。

社會局表示，機構與社區大樓住戶互動良好，不解里長候選人為何提出遷離社區的政見，依身心障礙者權益保障法，身障者在社區居住不得受到歧視待遇，違反可處新台幣十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，呼籲社會大眾以友善、多元及包容態度共同營造無障礙環境，避免對身障者造成排斥或不公平對待。