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屏東火車站公益鋼琴啟用 車站化身為演奏廳

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式。圖／屏東市公所提供
屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式。圖／屏東市公所提供

屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行「琴聲伴旅途、扶輪傳和平」公益鋼琴揭牌暨啟用儀式，屏東市長周佳琪化身琴手揭開序幕，在屏東大學就讀音樂系碩士班的藝人小嫻也進行表演，吸引不少民眾觀賞。

近日台南火車站的公益鋼琴因不少路人彈奏而聲名大噪，屏東扶輪社也決定捐贈一台公益鋼琴，由屏東市公所與台鐵促成設置於屏東火車站。今天上午啟用舉辦「快閃音樂會」，周佳琪化身神秘琴手演奏「Jingle Bells」揭開序幕。

托著鋼琴家許馨瑋演奏「台灣民謠組曲」、女高音柯晏安演唱浦契尼歌劇」Gianni Schicchi」的詠嘆調「O mio babbino caro」、男中音許宗昱帶來呂泉生作品「杯底不可飼金魚」，藝人小嫻也進行鋼琴與聲樂表演，屏東車站化身為演奏廳。

周佳琪表示，感謝屏東扶輪捐贈鋼琴，讓音樂走進公共空間。火車站是城市重要的交通門戶，透過公益鋼琴進駐，讓原本匆忙步調增添藝術氣息，等候列車片刻也能感受音樂的美好，期待這架鋼琴讓音樂成為城市與旅人之間的溫柔連結。

屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式，屏東市長周佳琪化身琴手揭開序幕。圖／屏東市公所提供
屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式，屏東市長周佳琪化身琴手揭開序幕。圖／屏東市公所提供

屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式。圖／屏東市公所提供
屏東扶輪社捐贈一台公益鋼琴放置在屏東火車站，今天上午舉行啟用儀式。圖／屏東市公所提供

屏東 火車站

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