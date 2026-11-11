核三廠火警通報有24分鐘時間差 立委徐富癸要台電給交代

今天上午核三廠資源回收檢整場傳出火警，雖離反應爐一段距離未影響核安，但仍引起地方騷動。不過火警發生時間為上午10時8分，屏東縣消防局直到10時32分才接獲通報，時間落差24分鐘，立委徐富癸要求台電徹查事故、交代清楚，務必公開完整時間軸。

火警後徐富癸即致電台電董事長曾文生，要求立即掌握火勢控制、人員安全及周邊環境狀況，並全面調查事故原因。徐富癸指出，火警發生至通報時間落差24分鐘，「這24分鐘究竟發生什麼事？台電何時發現火警、何時啟動應變、又是何時通報消防單位？必須把時間軸交代清楚，無法接受有任何模糊空間。」

徐富癸表示，核三廠去年3月才發生火災，如今再度傳出火警，顯示廠區消防安全及管理機制有必要全面檢視，台電不能每次都以「不影響機組安全」為回應，忽略事故本身暴露的管理問題。

對此徐富癸提出四項要求，包括確保現場安全，排除後續風險；公開燃燒物質及環境監測資訊，釐清起火物料種類，確認是否產生有害氣體或其他汙染物；還原完整通報時間軸，釐清24分鐘落差，查明是否存在通報延誤、人為疏失或應變程序缺失；全面檢討消防管理，提出具體改善期限。

他說，後續將持續要求經濟部、台電及核能安全委員會掌握事故調查進度，並追蹤改善措施的執行情形，給屏東鄉親一個交代。