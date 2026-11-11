屏東消防通訊指揮車上線 災區網路通信中斷也不怕

屏東縣政府消防局打造新一代通訊指揮車，整合低軌衛星與4G／5G行動網路及119機動派遣台，可在災區直接受理求助、派遣救援及追蹤案件進度，讓前線指揮更直接掌握救援人力、車輛及資源需求，即使行動電話網路中斷也不怕。

消防局長李彬正表示，屏東山地鄉、恆春半島等地區，颱風豪雨或地震時可能遭遇道路與通訊阻斷，救援人員抵達後能否迅速回報災情、提出需求並取得支援，是指揮調度的重要環節。

通訊指揮車可建立災區與後方應變中心的聯繫管道，在地面行動網路受損時，可透過OneWeb低軌衛星建立對外連線，支援災情資訊及影像回傳，並與災害應變中心進行多方視訊，讓指揮人員掌握現場狀況，減少資訊轉述落差。

車上自動升降桅桿可遙控操作，約1分鐘升至6公尺，搭載具31倍光學變焦及夜視功能的PTZ攝影機，協助觀察現場。車輛抵達後約10分鐘可完成設備上線；發電機搭配備用油料，可支援約24小時運作。

屏東首輛通訊指揮車7月2日由消防署交付，目前暫駐公館分隊。依規畫屏東明年將再增加2輛、後年再增加1輛，屆時4輛通訊指揮車除大型災害外，也可依任務需求支援大型活動救護戒備、山區搜救及跨縣市救援，強化機動通訊與現場指揮能力。

屏東縣政府消防局打造新一代通訊指揮車，整合低軌衛星與4G／5G行動網路及119機動派遣台，可在災區行動電話網路中斷時進行聯絡。記者潘奕言／攝影