不只捐錢更送工具！ 海印寺捐20萬、廖學從送中耕機助更生人翻轉人生

11月11日是更生保護節，金門民間力量持續投入更生保護工作。財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會（海印寺）連續7年捐贈更生保護經費，今年再捐新台幣20萬元；普安開發股份有限公司董事長廖學從也捐贈1台市價近5萬元的中耕機，協助充實農作技訓設備，讓更生學員透過農業技能訓練，培養一技之長，為重返社會做好準備。

福建更生保護會今天下午在更生保護大樓舉辦「115年更生保護節公益捐贈暨感恩分享會」，由董事長姜貴昌（金門高分檢署代理檢察長）主持，金門地檢署檢察長趙燕利、金門監獄典獄長江志成、財團法人福建省金門縣佛教弘法基金會董事長性海法師、廖學從及夫人許秀娟等30餘位貴賓出席，共同見證民間善心投入更生保護工作的成果。

其中，海印寺自109年起，每年固定捐贈20萬元支持更生保護工作，今年已是第7年，累計捐款達140萬元，去年基金會更將捐款運用於農作技訓班，協助興建一幢價值約20萬元的網室，讓學員有更完善的農作訓練環境，長期以來的支持成為更生保護工作的重要後盾。

廖學從則是連續兩年以實際行動支持更生學員，繼去年捐贈一幢價值約20萬元的網室後，今年10月23日親自前往金門監獄農場了解學員習藝情形，看到學員投入農作的成果，也注意到現場農業設備仍有提升空間，當場允諾捐贈中耕機1台及相關配件，盼透過設備與資源挹注，讓農作訓練更加完善。

福建更生保護會自114年5月起與金門監獄合作辦理「農作技職訓練班」，透過學術科並重的方式，教導學員作物栽培、病蟲害防治等技能。學員從播種、發芽到採收，全程參與農作過程，不僅學習實用技術，也能從勞動成果中獲得成就感，逐步建立自信、穩定情緒。

今年農作班進一步朝市場需求及高經濟價值作物發展，並導入機械輔助作業，希望提升生產效益及學員作業金收入，讓學員在服刑期間累積實務經驗，未來出獄後能運用所學投入正當工作，改善家庭經濟，靠自己的能力重新站穩腳步。

姜貴昌表示，更生保護是一項需要社會各界長期投入的希望工程，一台中耕機能翻鬆土地，網室提供良好的耕作環境，每一筆經費更是支持更生人重新出發的力量。感謝海印寺及廖學從持續以實際行動支持更生工作，未來也將結合矯正機關與民間資源，完善職業訓練及復歸輔導機制，讓更生朋友帶著一技之長重返社會，真正實現自立更生。

福建更生保護會今天辦「115年更生保護節公益捐贈暨感恩分享會」，由董事長姜貴昌（左三）主持，金門地檢署檢察長趙燕利（右三）、金門監獄典獄長江志成（左一）、海印寺住持性海法師（左二）、普安開發股份有限公司董事長廖學從（右四）等人出席。圖／福建更生保護會提供

普安開發股份有限公司董事長廖學從（左）連兩年以實際行動支持更生學員，繼去年捐贈一幢價值約20萬元的網室後，今年捐贈1台市價約5萬元的中耕機及相關配件，盼透過設備與資源挹注，讓農作訓練更加完善。圖／福建更生保護會提供