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楠梓人口增長快速 歷時2年興建楠梓分局援中派出所今啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市楠梓警分局援中派出所啟用，市長陳其邁到場揭牌。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市楠梓警分局援中派出所啟用，市長陳其邁到場揭牌。記者巫鴻瑋／攝影

因應台積電進駐及高大學區人口快速成長，高雄市楠梓警分局援中派出所今天啟用，不僅提供警政服務，同棟未來還將有社區日照、托育及里民活動中心，市長陳其邁指出楠梓已逐步形塑為高雄的「副都心」，援中派出所可望為右昌及援中港地區注入更完善的公共服務與治安防護量能。

陳其邁表示，近年楠梓區因台積電等科技大廠相繼進駐，人口成長極為迅速，相對帶動公共服務與治安維護的龐大需求，這棟耗資約3.2億元興建的複合式建築，不僅提供第一線員警現代化且優質的服勤環境，更結合日照、托育與里民活動功能，希望打破以往警察機關給人嚴肅生硬的刻板印象，成為親民的社區中心。

他指出，配合新台17線開通紓解交通衝擊，加上藍田國小設校、右昌公園與藍田公園等公共設施的改善，市府正全力建構以楠梓為副都心的城市規畫，援中派出所的啟用，將進一步滿足新移入人口對治安、交通及各項社會福利的需求。

援中派出所暨多功能社區中心由工務局新工處規畫興建，打造結合警政服務、托嬰中心、日間照顧中心、戶政事務所及聯合里辦公室等5大機能，於2024年7月動工，為地下1層、地上6層的鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約1282坪，建築外觀特別以城市山丘為設計概念，透過逐層退縮的建築量體設計，將綠化空間立體化，未來完工後可提供在地居民一站式的公共服務。

楠梓警分局表示，新落成的援中派出所將大幅提升打擊犯罪與高大學區周邊的巡邏密度，未來警方將持續秉持治安平穩、交通順暢、服務熱心的精神，推動社區警政與反詐宣導，構築警民聯防、零距離服務的堅實防護網，為楠梓居民營造安居樂業的生活環境。

高雄市楠梓警分局援中派出所啟用，市長陳其邁到場揭牌。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市楠梓警分局援中派出所啟用，市長陳其邁到場揭牌。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市楠梓警分局援中派出所。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市楠梓警分局援中派出所。記者巫鴻瑋／攝影

楠梓 人口 陳其邁

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