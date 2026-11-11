打造金門醫療第二道防線！陳玉珍籲金西設急性醫療中心 盼台大進駐

金門醫療資源不足，一直是鄉親心中的痛。 國民黨籍立委陳玉珍今天表示，已在立法院施政總質詢中，向行政院長卓榮泰及衛福部長石崇良提出多項訴求，除要求補足眼科、牙科及麻醉醫護人力，也提出在金西地區設立「聯合門診暨急性醫療中心」，引進其他大型醫院體系支援，為金門醫療建立第二道防線。卓榮泰承諾要求衛福部儘速了解改善，石崇良也表示將整體評估。

陳玉珍指出，金門近年醫療環境已有進步，也透過公費醫師培育計畫提高醫師在地化比例，但部分專科人力仍然不足，尤其醫療攸關生命安全，不能只靠單一醫院支撐。她以COVID-19疫情為例，當時金門醫院除收治確診患者，院內也有醫護及員工染疫，所幸第一線人員全力維持醫療運作；但若未來發生更大規模院內感染，導致急診、病房甚至手術服務暫停，金門民眾還能到哪裡就醫？

她以澎湖為例，當地除部立澎湖醫院，還有三軍總醫院澎湖分院，形成不同醫療體系相互支援的網絡；金門則主要仰賴部立金門醫院，缺乏替代醫療量能。她強調，並非要求中央再興建一所大型醫院，而是希望在金西地區引進三總或台大等大型醫療體系，例如由台大協助成立癌症腫瘤中心，讓患者不必經常往返台金接受放射治療，也可設立聯合門診暨急性醫療中心，增加西半島居民就近就醫的選擇。

石崇良回應，金西地區設置門診中心在空間上並無問題，目前主要是評估進駐科別及服務內容，衛福部將儘速整體評估，再協調所需醫療人力。

此外，陳玉珍也點出金門孕婦無痛分娩的困境。目前部立金門醫院無痛分娩服務僅限週一至週五上午8時至下午4時，其餘時間及假日若遇生產，孕婦只能承受陣痛。她表示，問題主要出在麻醉科護理人力不足，要求中央提出解決方案。卓榮泰認為，這與國家鼓勵生育政策不符，孕婦應獲得更完善照顧，已要求衛福部立即了解並有效改善。

針對學童健康檢查後的視力異常及蛀牙問題，陳玉珍也指出，金門眼科、牙科專科醫師有限，家長經常面臨預約困難、等待時間過長，即使延長複檢期限，也只是讓民眾繼續排隊。她要求三總增加眼科實體門診及牙科巡迴服務，建立離島專科醫師定期支援機制，石崇良表示將再行協調。

另針對今年8月三讀通過的《醫療法》第88條修正案，陳玉珍要求偏遠地區醫事人員執行特定醫療業務的補貼、津貼及獎勵金免稅措施，不應只適用外地支援人員，也應保障長期留任的在地醫護。石崇良表示，立法原意並未排除在地醫護，未來將與財政部協商，落實同工同酬原則，儘速訂定實施辦法。