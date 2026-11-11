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高雄里長政見歧視！嫌身障者搭電梯等太久 竟提遷離脊髓損傷者協會

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅，大樓只配置一部電梯，有里長候選人以身障者搭電梯等太久為由要求搬離，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅，大樓只配置一部電梯，有里長候選人以身障者搭電梯等太久為由要求搬離，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

身障者電梯等太久，竟成要求遷離社區的理由？高雄市一名里長候選人主張搬遷「成功之家」脊髓損傷者協會，騰出空間供社區使用，引發歧視爭議；政見曝光後，脊損傷友沉痛說「我們要的是無障礙社會，不是把身障者移出社會。」高市社會局回應，身障者依法享有平等居住權利，不得受到歧視，違法最高可處50萬元罰鍰。

據了解，該名候選人競選文宣第4點政見提及，成功之家脊髓損傷者使用電梯，讓住戶等太久，建議從社區遷離，原有空間無條件撥給社區當文康活動場所，引起身障者不滿。

脊髓損傷21年傷友向本報投訴，看到這項政見感到震驚、難過與憤怒，輪椅使用者日常生活已面臨諸多限制，電梯、坡道及無障礙設施都是維持獨立生活的重要條件，不能因為搭乘電梯時間較長，就被視為社區負擔。

「電梯等候時間較長，就要身障者離開？」傷友質疑，若社區電梯運量不足，應從改善硬體設備及使用管理著手，不該以排除弱勢族群作為選舉訴求。

成功之家主任陳羿斈表示，2003年進駐前鎮社區國宅至今已23年，主要服務因意外或疾病導致脊髓損傷傷友，提供約1至2年生活重建訓練，協助重新培養生活自理及社會適應能力，讓學員結訓後能順利返回家庭，恢復獨立生活。

陳羿斈澄清，一樓是辦公室和多功能訓練空間，二樓為住宿學員寢室，每天約有4至5名日間學員，訓練都在一樓進行，下午4時結束後返家，根本不需要搭乘社區電梯。

住宿學員僅3至4人，平時往返一、二樓同樣需要等電梯，且搭乘電梯頻率有限，並非造成電梯等候時間過長的主因。

她指出，大樓只配置一部電梯，加上社區內有不少高齡長者及行動不便住戶，電梯運量不足是長期存在的問題，不應將問題歸咎於身障者。

陳羿斈說，機構進駐多年來，與住戶互動融洽，平時分享物資給社區弱勢家庭，居民也經常主動關懷學員，從未曾因搭乘電梯發生爭執。

成功之家產權隸屬高市府都發局，由社會局租用作為社會福利服務場所，委託民間協會營運的公辦民營機構。

對此，社會局表示，經了解，機構與社區大樓住戶互動良好，不解里長候選人為何提出遷離社區的政見，依身心障礙者權益保障法第16條規定，身障者在社區居住依法不得受到歧視待遇，若違反第16條第1項規定，依同法第86條第1項，可處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

社會局呼籲，社會大眾應秉持身心障礙者權利公約精神，尊重在社區生活的權利，以友善、多元及包容態度共同營造無障礙環境，避免因公共設施使用問題，對身障者造成排斥或不公平對待。

高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅的一、二樓。記者郭韋綺／翻攝
高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅的一、二樓。記者郭韋綺／翻攝

高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄市前鎮區里長候選人以身障者搭電梯等太久為由，主張遷離社區內的脊髓損傷重建機構，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅，只配置一部電梯，有里長候選人以身障者搭電梯等太久為由要求搬離，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝
高雄市成功之家脊髓損傷者協會位於前鎮社區國宅，只配置一部電梯，有里長候選人以身障者搭電梯等太久為由要求搬離，引發歧視爭議。記者郭韋綺／翻攝

電梯 脊髓損傷 身障者 2026九合一選舉

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