選戰交鋒變餐桌商機！高雄祥鶴樓「選情之夜」端創意料理直播開票

選戰交鋒變餐桌商機！高雄市長選戰藍綠廝殺激烈，高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」開票當晚首推「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票，將選舉激情化為美食交流。

祥鶴樓老闆、PK褲子大王董事長楊政城，曾投入市議員選戰的楊政城，對選舉熱潮觀察入微，每逢選舉白熱化，支持者忙著跑造勢晚會，餐飲業相形失色，選舉愈熱、生意愈冷，估計業績跌落3成以上。

楊政城靈機一動，比照國際體育賽事轉播模式，把餐廳變大型開票觀察現場，讓選民不必擠競選總部，也能掌握最新開票進度。

他更發揮創意把政治攻防選舉梗化為菜名端上桌，包括象徵藍綠放下對立「藍綠大和解」雙囍大拼盤，另有，「藍軍執政、東山再起」江南東坡肉、「綠營鴨定天下」片皮烤鴨，還有寓意選後朝野合作「藍綠合作萬事興」鰻魚米糕。

楊政城笑說，選舉難免激情，但吃飯不必分顏色，無論支持哪個陣營、穿藍或穿綠上門用餐都享有9折優惠，緊盯開票數字之餘，多一點趣味、少一點火藥味。

祥鶴樓前身是超過一甲子的江浙菜老店「祥鈺樓」，過去因經營者年事漸高，加上疫情衝擊，數度停業後正式熄燈，讓不少老饕感嘆好味道就此消失。

楊政城不捨老店走入歷史，決定出手接棒，並將店名改為祥鶴樓，留下大批資深員工，讓服務超過30年老班底免於中年失業；他透露，小時舅舅在祥鈺樓辦婚宴，對這家老店有著深厚情感，許多老高雄人也有共同記憶，決定承接延續下去。

接手後，他堅持保留江浙菜老味道，手工蔥油餅、清蒸臭豆腐、韭黃清炒鱔糊、北京烤鴨、紅燒下巴、東坡肉等招牌菜色都點得到，除了守住老味道，也邀請國宴主廚坐鎮，加入港式料理及新鮮海鮮，推出熗蟹、蜜汁火腿及避風塘臭豆腐等新菜色，盼讓老店重新擦亮招牌。

如今碰上市長選戰，楊政城再度發揮生意頭腦，把選舉激情化為餐桌商機，藉由一桌「藍綠和樂大餐」，讓不同政治立場選民同桌共食，在熱鬧的開票氣氛中，為激烈選戰增添幾分和諧與包容。

高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」老闆、PK褲子大王董事長楊政城（中）接手祥鈺樓，並改名祥鶴樓延續老味道。記者郭韋綺／攝影

開票當晚，祥鶴樓推出全台首創「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票。記者郭韋綺／攝影