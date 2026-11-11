快訊

押寶AI雙雄…台積入股Anthropic、OpenAI 第3季股利增至9元創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰交鋒變餐桌商機！高雄祥鶴樓「選情之夜」端創意料理直播開票

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
祥鶴樓前身是超過一甲子的江浙菜老店「祥鈺樓」，如今褲子大王創辦人楊政城接手經營。記者郭韋綺／攝影
祥鶴樓前身是超過一甲子的江浙菜老店「祥鈺樓」，如今褲子大王創辦人楊政城接手經營。記者郭韋綺／攝影

選戰交鋒變餐桌商機！高雄市長選戰藍綠廝殺激烈，高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」開票當晚首推「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票，將選舉激情化為美食交流。

祥鶴樓老闆、PK褲子大王董事長楊政城，曾投入市議員選戰的楊政城，對選舉熱潮觀察入微，每逢選舉白熱化，支持者忙著跑造勢晚會，餐飲業相形失色，選舉愈熱、生意愈冷，估計業績跌落3成以上。

楊政城靈機一動，比照國際體育賽事轉播模式，把餐廳變大型開票觀察現場，讓選民不必擠競選總部，也能掌握最新開票進度。

他更發揮創意把政治攻防選舉梗化為菜名端上桌，包括象徵藍綠放下對立「藍綠大和解」雙囍大拼盤，另有，「藍軍執政、東山再起」江南東坡肉、「綠營鴨定天下」片皮烤鴨，還有寓意選後朝野合作「藍綠合作萬事興」鰻魚米糕。

楊政城笑說，選舉難免激情，但吃飯不必分顏色，無論支持哪個陣營、穿藍或穿綠上門用餐都享有9折優惠，緊盯開票數字之餘，多一點趣味、少一點火藥味。

祥鶴樓前身是超過一甲子的江浙菜老店「祥鈺樓」，過去因經營者年事漸高，加上疫情衝擊，數度停業後正式熄燈，讓不少老饕感嘆好味道就此消失。

楊政城不捨老店走入歷史，決定出手接棒，並將店名改為祥鶴樓，留下大批資深員工，讓服務超過30年老班底免於中年失業；他透露，小時舅舅在祥鈺樓辦婚宴，對這家老店有著深厚情感，許多老高雄人也有共同記憶，決定承接延續下去。

接手後，他堅持保留江浙菜老味道，手工蔥油餅、清蒸臭豆腐、韭黃清炒鱔糊、北京烤鴨、紅燒下巴、東坡肉等招牌菜色都點得到，除了守住老味道，也邀請國宴主廚坐鎮，加入港式料理及新鮮海鮮，推出熗蟹、蜜汁火腿及避風塘臭豆腐等新菜色，盼讓老店重新擦亮招牌。

如今碰上市長選戰，楊政城再度發揮生意頭腦，把選舉激情化為餐桌商機，藉由一桌「藍綠和樂大餐」，讓不同政治立場選民同桌共食，在熱鬧的開票氣氛中，為激烈選戰增添幾分和諧與包容。

高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」老闆、PK褲子大王董事長楊政城（中）接手祥鈺樓，並改名祥鶴樓延續老味道。記者郭韋綺／攝影
高雄老字號江浙餐廳「祥鶴樓」老闆、PK褲子大王董事長楊政城（中）接手祥鈺樓，並改名祥鶴樓延續老味道。記者郭韋綺／攝影

開票當晚，祥鶴樓推出全台首創「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票。記者郭韋綺／攝影
開票當晚，祥鶴樓推出全台首創「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票。記者郭韋綺／攝影

開票當晚，祥鶴樓推出全台首創「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票。記者郭韋綺／攝影
開票當晚，祥鶴樓推出全台首創「選情之夜」，架設300吋超大螢幕直播開票，端出10道選舉梗創意料理，盼讓不同政治立場支持者，邊吃邊看開票。記者郭韋綺／攝影

創意料理 高雄 選戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

全國先例 北市減碳籌資新模式

台北市長蔣萬安明將請假拚選戰，昨出席投票前最後一次市政會議宣布，北市府率全國各政府機關之先，取得中華民國證券櫃檯買賣中心「可持續發展連結債券」（簡稱ＳＬＢ）資格認可，將城市「減碳」績效與政府債券發行條件連結，創政府籌資新模式，市府預計最快十二月開標、明年一月正式發行

中市SNOOPY自駕巴士 開放試乘

台中市長盧秀燕昨在市政會議宣布，台中市試辦自駕巴士今起在完全開放道路運行測試，路線全長七點七公里，藉以了解車輛與沿線卅一處交通號誌連動、道路安全應變等情形；SNOOPY校車外型的自駕巴士試行，串聯水湳轉運站、綠美圖等熱門站點，開放試乘。

溯自7月調升家長零負擔 基隆加碼全額負擔國中小學學習扶助鐘點費

為肯定教育第一線教師投入課後輔導的辛勞，基隆市政府昨宣布全面調升國中小學第七節課後及寒暑假「學習扶助課程」教師鐘點費，調升所需經費將由基隆市政府全額負擔，不增加家長任何費用，追溯自7月1日起適用。

廣角鏡／杉林溪楓葉染紅山頭

時序進入秋末，南投杉林溪森林生態渡假園區內紫葉槭、青楓，因日夜溫差大已轉為鮮紅色，搶先全台進入最佳賞楓期，吸引遊客上山賞楓。園方表示，除了楓紅，銀杏也逐漸轉黃，入夜有鋸角雪螢出沒，月底前提供免費賞螢導覽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。