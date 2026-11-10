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肉圓裡藏綠蕉！屏東肉圓文化節推「綠蕉清蒸肉圓」顛覆傳統14日免費吃

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台灣香蕉研究所長李文立（右起）、蕉農林慧瑜（中）與胞弟料理名廚林政穎（右），推出創意料理「綠蕉清蒸肉圓」，為香蕉開拓多元運用途徑，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所長李文立（右起）、蕉農林慧瑜（中）與胞弟料理名廚林政穎（右），推出創意料理「綠蕉清蒸肉圓」，為香蕉開拓多元運用途徑，讓人驚豔。記者劉星君／攝影

肉圓除了包豬肉，還能加入綠蕉！2026屏東肉圓文化節14日在屏東市千禧公園登場，今年首度攜手台灣香蕉研究所及在地青農，將綠蕉粉、綠蕉塊融入傳統蒸肉圓，推出「綠蕉清蒸肉圓」，傳統小吃增添新口感，透過農產加工創新，為香蕉開拓多元利用途徑，協助蕉農解決產銷失衡。

台灣香蕉研究所所長李文立表示，綠蕉含有抗性澱粉，澱粉特性與一般米粉不同，將綠蕉粉加入米製品或麵粉製品後，蒸煮食品口感與Q度，可以改善傳統澱粉食品冷卻後容易變硬，綠蕉塊經蒸煮後，口感近似栗子，適合運用在各類料理。

李文立說，香蕉研究所近年持續開發香蕉多元加工產品，包括青蕉粉、冷凍青蕉塊、香蕉泥、香蕉沙琪瑪，甚至香蕉花，朝提高附加價值方向研究。尤其香蕉產量過剩時，若能在青蕉階段加工利用，延長保存期限，也能開拓傳統鮮果市場以外銷售通路。

「香蕉不一定要等熟了才能吃。」李文立說，青蕉採收後可先蒸熟、去皮再冷凍保存，也有業者開發成冷凍產品，消費者買回家復熱即可食用，或搭配其他食材入菜。屏東蕉青農林慧瑜表示，綠蕉塊具飽足感，可作為燕麥等澱粉類食材的替代選擇，推出冷凍青蕉塊，每包售價120元。

屏東肉圓以清蒸工法聞名，內餡使用新鮮豬肉，外皮由在來米漿與地瓜粉製成，蒸熟後淋上特製醬汁、豬油、蒜泥及芫荽，搭配清湯，是在地代表性小吃。屏東縣也是全台養豬第二大縣市，今年結合國產豬肉與在地綠蕉，讓傳統肉圓成為農產創新應用的舞台。

屏東肉圓文化節14日在千禧公園登場，邀請料理名廚林政穎、林維綪帶領民眾免費體驗手作肉圓，另安排綠蕉清蒸肉圓免費品嘗、拍照打卡送品嘗券、美食市集及街頭表演，藉由傳統小吃創新，帶動國產豬肉與屏東香蕉產業商機。

綠蕉清蒸肉圓，傳統小吃增添新口感，透過農產加工創新，為香蕉開拓多元利用途徑。記者劉星君／攝影
綠蕉清蒸肉圓，傳統小吃增添新口感，透過農產加工創新，為香蕉開拓多元利用途徑。記者劉星君／攝影

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