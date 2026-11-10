影／等半輩子身分 屏東4姊弟妹終於勇敢說「我是平埔原住民西拉雅族」

平埔原住民族身分認定制度今年8月上路，屏東縣統計至11月有104人取得申請，縣府持續辦理西拉雅族民族成員名冊登載，屏東縣鄧家四姐姐弟妹蔡鄧慧玲、鄧震宇、鄧震國、鄧慧珍，共同完成名冊登載與戶籍身分登記，蔡鄧慧玲感動說，「可以大聲說我是平埔原住民」。

屏東縣鄧家四姐弟妹，六十三歲蔡鄧慧玲、六十歲鄧震宇、五十七歲鄧震國與五十六歲鄧慧珍，四人透過法定程序獲明確確認，也為屏東縣推動平埔原住民族群身分制度寫下別具意義一頁。

今除了么妹鄧慧珍人在高雄，其他三姊弟現身屏東市戶政事務所，分享心路歷程。蔡鄧慧玲感動說，從她有記憶以來，朋友們都會問「妳是不是原住民？」過去她總回答「不是」，不敢承認，如今取得平埔族群西拉雅身分，可以大方說「我是平埔原住民，來自西拉雅族」。

蔡鄧慧玲也驕傲說，她的兩個孩子、孫子也都跟著註記西拉雅族。

鄧震國說，西拉雅族身分是源自於外婆兵瑞花，外婆來自台南安平，嫁來屏東，他小時候知道外婆是原住民，但不清楚是哪一族。這次透過機會，展開家族尋根，調閱族譜，相關戶籍資料等，了解祖先來自哪裡，也更加深認識台灣這四百年來歷史，從荷蘭、明朝、清朝、日劇時代到民國時代。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，身分對一個人而言，不只是一項戶籍註記，更承載家族歷史、文化記憶與對自己從哪裡來的認同。四姊弟妹完成登記，不只是行政程序的完成，更是一個家庭多年來身分認同，終於有了正式而清楚的名字。

原民處表示，今年8月13日起受理西拉雅族民族成員名冊登載申請，至今年11月共有104人取得申請，申請人經縣府審查符合認定要件並完成名冊登載後，由縣府核發同意登載書函，再持相關文件至戶政事務所辦理原住民身分及民族別登記，完成法定程序。

原民處表示，四姊弟妹同時完成登記，讓這項制度多一份家庭溫度。過去，族群身分可能存在於長輩口述、家族記憶與歷史戶籍資料中；如今透過制度確認，「我是誰」不再只能放在心裡，而能以更清楚、更自在的方式向外界說明自己的身分。

屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（右三）、鄧震宇（右二）、鄧震國（右一）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影