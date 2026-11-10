快訊

新北驚傳離奇命案 27歲男全身赤裸呈V字型死洗衣機內

釋出790萬筆！雙十一前夕爆資安漏洞 駭客暗網兜售寶雅、無印良品等訂單資料

東京一日遊被放鳥！台旅客白等 Klook道歉：全額退費再賠5600元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／等半輩子身分 屏東4姊弟妹終於勇敢說「我是平埔原住民西拉雅族」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（左三）、鄧震宇（右三）、鄧震國（右二）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影
屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（左三）、鄧震宇（右三）、鄧震國（右二）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影

平埔原住民族身分認定制度今年8月上路，屏東縣統計至11月有104人取得申請，縣府持續辦理西拉雅族民族成員名冊登載，屏東縣鄧家四姐姐弟妹蔡鄧慧玲、鄧震宇、鄧震國、鄧慧珍，共同完成名冊登載與戶籍身分登記，蔡鄧慧玲感動說，「可以大聲說我是平埔原住民」。

屏東縣鄧家四姐弟妹，六十三歲蔡鄧慧玲、六十歲鄧震宇、五十七歲鄧震國與五十六歲鄧慧珍，四人透過法定程序獲明確確認，也為屏東縣推動平埔原住民族群身分制度寫下別具意義一頁。

今除了么妹鄧慧珍人在高雄，其他三姊弟現身屏東市戶政事務所，分享心路歷程。蔡鄧慧玲感動說，從她有記憶以來，朋友們都會問「妳是不是原住民？」過去她總回答「不是」，不敢承認，如今取得平埔族群西拉雅身分，可以大方說「我是平埔原住民，來自西拉雅族」。

蔡鄧慧玲也驕傲說，她的兩個孩子、孫子也都跟著註記西拉雅族。

鄧震國說，西拉雅族身分是源自於外婆兵瑞花，外婆來自台南安平，嫁來屏東，他小時候知道外婆是原住民，但不清楚是哪一族。這次透過機會，展開家族尋根，調閱族譜，相關戶籍資料等，了解祖先來自哪裡，也更加深認識台灣這四百年來歷史，從荷蘭、明朝、清朝、日劇時代到民國時代。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭說，身分對一個人而言，不只是一項戶籍註記，更承載家族歷史、文化記憶與對自己從哪裡來的認同。四姊弟妹完成登記，不只是行政程序的完成，更是一個家庭多年來身分認同，終於有了正式而清楚的名字。

原民處表示，今年8月13日起受理西拉雅族民族成員名冊登載申請，至今年11月共有104人取得申請，申請人經縣府審查符合認定要件並完成名冊登載後，由縣府核發同意登載書函，再持相關文件至戶政事務所辦理原住民身分及民族別登記，完成法定程序。

原民處表示，四姊弟妹同時完成登記，讓這項制度多一份家庭溫度。過去，族群身分可能存在於長輩口述、家族記憶與歷史戶籍資料中；如今透過制度確認，「我是誰」不再只能放在心裡，而能以更清楚、更自在的方式向外界說明自己的身分。

屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（右三）、鄧震宇（右二）、鄧震國（右一）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影
屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（右三）、鄧震宇（右二）、鄧震國（右一）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影

屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（第一排左四）、鄧震宇（第一排右五）、鄧震國（第一排右四）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影
屏東縣鄧家四姊弟妹蔡鄧慧玲（第一排左四）、鄧震宇（第一排右五）、鄧震國（第一排右四）及鄧慧珍，完成西拉雅族身分登記，「可以大聲說我是平埔原住民！」。記者劉星君／攝影

西拉雅 屏東 原住民 平埔族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

金門代理教師離世真相未明 家屬赴立院提3訴求籲教育部介入

金門縣立金城國中日前發生代理教師離世事件，逝者家屬今赴立法院，表示已無法信任金門疑似「官官相護」的處理機制，懇求教育部介入成立「專案小組」，公開透明調查。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道。

屏東雙鐵共站跨出第一步 台鐵六塊厝車站遷建動土 預估2035年完工

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今10日舉行動土典禮，六塊厝車站遷建工程預計2035年完成通車，未來與高鐵共站。縣長周春米說，屏東即將迎來雙鐵共構重大交通建設，高鐵特定區周邊建設超前部署，希望這項交通建設加速帶動所有建設，讓屏東快速起飛。

屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

高鐵南延平東站去年8月啟動環評，預計2028年送交行政院核定，最快2039年屏東人將迎來屬於自己的高鐵站。高鐵車站還沒動工，台鐵車站已搶先動土，鐵道局舉辦典禮，將現有的六塊厝車站，向西遷移1.6公里，未來將與高鐵屏東站共站轉乘，提升便利性。

陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢，聚焦金門漁業、旅運及交通需求，指出新湖漁港製冰設備已使用逾40年，盼中央協助更新；另要求儘速核定小三通非金門籍旅客服務費由160元調整至460元，並處理台金航線機位長期不足問題。行政院長卓榮泰回應，漁港冷凍冷鏈設備屬基本條件，中央將視地方需求協助，台金機位部分也將研議資訊介接及熱門時段擴大包機位。

屏東漁業國際化冷鏈加工廠動土 打造養殖業競爭力

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，預計後年完工，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間，突破傳統活魚銷售限制，提升在地水產業競爭力，為屏東沿海養殖產業鏈奠定國際化與現代化轉型的基石。

高雄小小兵登陸 雲林首辦耶誕城

高雄市長陳其邁昨天公布二○二七高雄冬日遊樂園迎來重量級ＩＰ、知名的卡通人物「小小兵（Minions）」，明年一月廿三日至二月十四日於愛河灣、高雄港十六至十八號碼頭登場；雲林縣長張麗善昨宣布首辦耶誕城系列活動，本月十四日、十二月廿五日和卅一日皆有演唱會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。