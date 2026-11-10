屏東雙鐵共站跨出第一步 台鐵六塊厝車站遷建動土 預估2035年完工

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今10日舉行動土典禮，六塊厝車站遷建工程預計2035年完成通車，未來與高鐵共站。縣長周春米說，屏東即將迎來雙鐵共構重大交通建設，高鐵特定區周邊建設超前部署，希望這項交通建設加速帶動所有建設，讓屏東快速起飛。

今天動土典禮由交通部次長伍勝園、縣長周春米、鐵道局長楊正君等人共同主持，立委鍾佳濱、徐富癸、行政院南區服務中心執行長許乃文及地方人士都到場見證。這是繼9月高屏二快屏東端動土，屏東重大交通建設再向前邁進一大步，未來這些鐵、公路建設將與國家高速及快速公路系統、高屏都會區形成交通網絡，甚至南北一日生活圈，成為重要交通廊道。

縣府也正規畫189縣道延伸串聯屏東的科技產業聚落，為屏東未來「大南方新矽谷S廊帶」發展奠定基礎。

周春米表示，她從在擔任立委時就推動六塊厝車站遷建，歷經前總統蔡英文、賴清德總統任前行政院長期間、到前行政院長蘇貞昌拍板，再到行政院長卓榮泰宣布定案，後來高鐵延伸路線幾次調整如今確定高雄方案，工程跨出第一步，感謝行政院、交通部及鐵道局支持。

依鐵道局規畫，台鐵六塊厝車站遷建工程將西遷1.6公里，計畫與屏東高鐵共站，打造「雙鐵新核心」，同時有約3公里的軌道將配合高架化，預計民國2035年通車，且高架化路廊橋下綠帶完整縫合都市空間紋理，加速緊密串聯高鐵特定區中央及地方六大建設發展，包括屏東科學園區、經濟部屏東科技產業園區擴區、屏科實中及縣府推動的運動休閒園區國際棒球場等。

交通部次長伍勝園表示，台鐵遷移完成後民眾可先享受軌道運輸便利，未來高鐵延伸屏東，雙鐵共站連通，立體無縫轉乘。

周春米指出，高鐵特定區307公頃相關建設已啟動4年，屏東科學園區招商滿額，後續還有經濟部科技產業園區擴區，國際棒球場預計明年底啟用，當地都市計畫更新如火如荼進行，不只科技產業，她也計畫招商引進商業百貨，讓屏東一步一步穩定加速向前走。

縣府交通旅遊處表示，除高鐵延伸屏東及六塊厝車站遷建外，南迴鐵路提速計畫及屏南觀光鐵道可行性研究等鐵道建設也持續推動中，縣府團隊持續與中央密切合作，推動台鐵屏東線及南迴線整體鐵路改善規畫，完善交通運輸服務，提升屏東整體交通便利性，帶動地方發展。

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今舉行動土典禮，台鐵六塊厝車站現址。記者劉星君／攝影

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今舉行動土典禮，未來與屏東高鐵站共構，模擬圖。圖／屏東縣政府提供

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今舉行動土典禮，縣長周春米（左四）等人出席。記者劉星君／攝影

被視為高鐵延伸屏東的第一塊拼圖，台鐵六塊厝車站遷建先導工程，今舉行動土典禮，未來完工模擬圖。圖／屏東縣政府提供