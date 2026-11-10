原民主食小芋頭萎縮逾9成 高雄農改場2方法助改善

小芋頭為原住民傳統主食，20多年來種植面積萎縮逾9成，主要是病害及雜草問題，加上缺工，種植愈來愈困難。高雄區農業改良場透過消毒種芋，以紙膜抑制雜草，盼助小芋頭產業永續發展。

高雄農改場今天在農業部舉行記者會，介紹改善子芋栽培管理技術。

高雄農改場說，子芋俗稱小芋頭，為原住民族傳統主食作物，是高屏地區重要的原鄉農作物，具有地方產業特色及市場需求，烘乾後可作為攜帶式乾糧，民國93年高屏地區栽培面積約485公頃，現在只有38公頃。

高雄農改場說，子芋栽培初期的種芋品質及萌芽情形，明顯影響植株後續生長與田間管理，種芋若發生腐爛，不僅影響萌芽及種植時程，同時造成田區生育整齊度不良，增加管理困難度，並提高生產成本。

此外，子芋為旱式栽培，目前無合法可用的除草劑，田間雜草均仰賴人工除草或敷蓋塑膠膜，但使用塑膠膜容易誘發子芋發生病害或熱障礙。高雄農改場研究改善種芋處理方式及建立有效的雜草管理技術，提升子芋栽培效率。

高雄農改場利用石灰硫磺合劑稀釋200倍，將種芋浸泡10分鐘，證實可降低約12%的腐爛率，有助於減少種芋腐爛造成的損失。

在雜草管理方面，因子芋多半種在山坡地，不適合機械除草，高雄農改場透過紙膜敷蓋方式抑制田間雜草，效果良好，有助於減少雜草生長及人工除草需求。

高雄農改場說，未來將持續優化子芋催芽及紙膜抑草技術，整合建立更省工、有效率的栽培管理模式，提供農民生產應用參考，促進子芋產業永續發展。