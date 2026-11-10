高雄舊水肥廠閒置近半世紀 153億元都更變身全齡共居社區

高雄左營閒置近半世紀的舊水肥處理廠、瀝青廠土地大翻身，市府推動「機20」公辦都更案今動土，總投資153億元，興建7棟大樓、1741戶住宅，設置85戶社宅、日照中心及市府辦公大樓，預計2033年完工，讓昔日鄰避設施搖身變成全齡共居新社區。

副市長林欽榮出席動土典禮指出，這處基地位於左營區民族一路與大中二路口，鄰近高雄榮總商圈，占地約4270坪，1978年曾作為水肥處理廠及瀝青廠使用，設施停用土地閒置至今，透過公辦都更，從過去令人避之唯恐不及的鄰避設施，轉型為結合住宅、社福、行政服務及綠地的複合式生活圈。

林欽榮表示，市府透過促參招商平台，整合市有及國有土地，成功翻轉這塊近半世紀前的水肥廠、瀝青廠用地，活化閒置土地，也為周邊住宅區注入新活力。

全案總投資額達153億元，將興建7棟建築物，包括5棟集合住宅大樓、1棟市府工務局綜合辦公大樓，以及1棟社福社宅大樓，整體住宅約1741戶，其中市府可分回約420戶住宅、85戶社會住宅及4戶店鋪。

還有一棟約2255坪工務局綜合辦公大樓，社福社宅大樓設置社區型日照中心及日照機構，兼顧長者照顧與青年居住需求，打造跨世代共居環境，基地北側也將開闢約836坪公園，周邊廣場、道路及步行空間整建，連結社區開放空間與商店，完善生活機能。

都發局指出，這案採權利變換方式辦理，建築取得耐震及綠建築標章，公益設施另有智慧建築標章，都更實施者為尚發營造、三地集團，預計2033年完工，未來蛻變為全齡共居新社區，串聯榮總商圈帶動左營地區發展。

市府推動「機20」公辦都更案今天動土，單元東北向模擬圖。圖／高雄市都發局提供

市府推動「機20」公辦都更案今天動土，總投資153億元。圖／高雄市都發局提供