快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
屏東縣長周春米（左）與交通部政次伍勝園（又）共同啟動動土儀式。圖／鐵道局提供
屏東縣長周春米（左）與交通部政次伍勝園（又）共同啟動動土儀式。圖／鐵道局提供

高鐵南延平東站去年8月啟動環評，預計2028年送交行政院核定，最快2039年屏東人將迎來屬於自己的高鐵站。高鐵車站還沒動工，台鐵車站已搶先動土，鐵道局舉辦典禮，將現有的六塊厝車站，向西遷移1.6公里，未來將與高鐵屏東站共站轉乘，提升便利性。

交通部鐵道局今天舉行「高鐵屏東車站特定區臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」先期工程開工動土典禮，由交通部政務次長伍勝園、屏東縣長周春米及中央、地方民意代表等共同執鏟動土，宣告高鐵延伸屏東先導工程正式啟動。

鐵道局指出，該計畫將現有台鐵六塊厝車站向西遷移約1.6公里，並將約3公里既有鐵路改建為高架路段，未來與高鐵屏東站共站轉乘，打造屏東新的軌道運輸樞紐。

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵延伸屏東計畫全長約26.2公里，為及早因應高鐵屏東車站特定區交通及產業發展需求，政府採取先導工程先行策略，優先推動六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程。未來除可串聯臺鐵與高鐵運輸服務，鐵路高架化亦將改善既有地面鐵路對區域交通及都市發展的阻隔，並透過橋下空間及周邊環境整合，強化屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏東國際棒球場及屏科實驗中學等重大建設的交通連結，帶動區域整體發展。

屏東縣長周春米指出，屏東高鐵特定區面積約307公頃，中央與地方共同推動的六大建設已陸續展開，涵蓋台鐵及高鐵共站、科學園區、科技產業園區、實驗中學及運動休閒設施等，將逐步帶動地方產業、就業及生活機能發展。

周春米強調，六塊厝車站自1913年設站至今已有逾百年歷史，見證地方聚落與交通發展，期盼未來新站建設能兼顧歷史記憶，保留六塊厝的地方特色。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄說，新建六塊厝車站採高架立體配置，地面一層為穿堂層，設置售票大廳並銜接站前廣場；地面二層為月台層，預留與未來高鐵屏東站付費區連通的轉乘通道。站區周邊並規劃人行空間、公車停靠區、計程車排班區、汽機車臨停接送設施及停車場，整合各類運具接駁需求，提供旅客便利、友善的轉乘環境。

鐵道局長楊正君則指出，六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程，是高鐵屏東車站特定區交通建設的重要一環。未來透過台鐵及高鐵共站規劃，台鐵旅客可直接搭乘列車抵達高鐵屏東站轉乘，擴大高鐵服務範圍，並提升屏東地區公共運輸便利性。

鐵道局表示，將持續督導工程團隊落實施工安全及品質管理，以2035年通車為目標，逐步完善屏東軌道運輸路網。

屏東 高鐵 鐵道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南車站鋼琴爆紅屏東車站也有了 幕後推手3名屏大EMBA同學11日啟用

屏東枋寮冷鏈加工廠動土 盼突破活魚銷售拓展通路

性侵判4年半入獄遭撤國家文藝獎 撒古流屏東車站公共藝術作品將拆除

基隆捷運SB19站先期工程明年初完工 五福、六合雙橋改建為水岸亮點

相關新聞

金門代理教師離世真相未明 家屬赴立院提3訴求籲教育部介入

金門縣立金城國中日前發生代理教師離世事件，逝者家屬今赴立法院，表示已無法信任金門疑似「官官相護」的處理機制，懇求教育部介入成立「專案小組」，公開透明調查。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道。

屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

高鐵南延平東站去年8月啟動環評，預計2028年送交行政院核定，最快2039年屏東人將迎來屬於自己的高鐵站。高鐵車站還沒動工，台鐵車站已搶先動土，鐵道局舉辦典禮，將現有的六塊厝車站，向西遷移1.6公里，未來將與高鐵屏東站共站轉乘，提升便利性。

陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢，聚焦金門漁業、旅運及交通需求，指出新湖漁港製冰設備已使用逾40年，盼中央協助更新；另要求儘速核定小三通非金門籍旅客服務費由160元調整至460元，並處理台金航線機位長期不足問題。行政院長卓榮泰回應，漁港冷凍冷鏈設備屬基本條件，中央將視地方需求協助，台金機位部分也將研議資訊介接及熱門時段擴大包機位。

屏東漁業國際化冷鏈加工廠動土 打造養殖業競爭力

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，預計後年完工，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間，突破傳統活魚銷售限制，提升在地水產業競爭力，為屏東沿海養殖產業鏈奠定國際化與現代化轉型的基石。

高雄小小兵登陸 雲林首辦耶誕城

高雄市長陳其邁昨天公布二○二七高雄冬日遊樂園迎來重量級ＩＰ、知名的卡通人物「小小兵（Minions）」，明年一月廿三日至二月十四日於愛河灣、高雄港十六至十八號碼頭登場；雲林縣長張麗善昨宣布首辦耶誕城系列活動，本月十四日、十二月廿五日和卅一日皆有演唱會。

藝術家性侵判刑 車站作品將拆除

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因強制性交罪判刑四年六月定讞，今年四月入監服刑，並遭撤銷國家文藝獎資格，被害人家屬曾向民代陳情，憂撒古流「太陽的小孩─父親的肩膀」作品在台鐵屏東車站持續展示，造成二度傷害。台鐵表示，將擬定拆除計畫，由機關舉行公共藝術審議會審議，拆除時間待定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。