屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

高鐵南延平東站去年8月啟動環評，預計2028年送交行政院核定，最快2039年屏東人將迎來屬於自己的高鐵站。高鐵車站還沒動工，台鐵車站已搶先動土，鐵道局舉辦典禮，將現有的六塊厝車站，向西遷移1.6公里，未來將與高鐵屏東站共站轉乘，提升便利性。

交通部鐵道局今天舉行「高鐵屏東車站特定區臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」先期工程開工動土典禮，由交通部政務次長伍勝園、屏東縣長周春米及中央、地方民意代表等共同執鏟動土，宣告高鐵延伸屏東先導工程正式啟動。

鐵道局指出，該計畫將現有台鐵六塊厝車站向西遷移約1.6公里，並將約3公里既有鐵路改建為高架路段，未來與高鐵屏東站共站轉乘，打造屏東新的軌道運輸樞紐。

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵延伸屏東計畫全長約26.2公里，為及早因應高鐵屏東車站特定區交通及產業發展需求，政府採取先導工程先行策略，優先推動六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程。未來除可串聯臺鐵與高鐵運輸服務，鐵路高架化亦將改善既有地面鐵路對區域交通及都市發展的阻隔，並透過橋下空間及周邊環境整合，強化屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區、屏東國際棒球場及屏科實驗中學等重大建設的交通連結，帶動區域整體發展。

屏東縣長周春米指出，屏東高鐵特定區面積約307公頃，中央與地方共同推動的六大建設已陸續展開，涵蓋台鐵及高鐵共站、科學園區、科技產業園區、實驗中學及運動休閒設施等，將逐步帶動地方產業、就業及生活機能發展。

周春米強調，六塊厝車站自1913年設站至今已有逾百年歷史，見證地方聚落與交通發展，期盼未來新站建設能兼顧歷史記憶，保留六塊厝的地方特色。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄說，新建六塊厝車站採高架立體配置，地面一層為穿堂層，設置售票大廳並銜接站前廣場；地面二層為月台層，預留與未來高鐵屏東站付費區連通的轉乘通道。站區周邊並規劃人行空間、公車停靠區、計程車排班區、汽機車臨停接送設施及停車場，整合各類運具接駁需求，提供旅客便利、友善的轉乘環境。

鐵道局長楊正君則指出，六塊厝車站遷建及鐵路高架化工程，是高鐵屏東車站特定區交通建設的重要一環。未來透過台鐵及高鐵共站規劃，台鐵旅客可直接搭乘列車抵達高鐵屏東站轉乘，擴大高鐵服務範圍，並提升屏東地區公共運輸便利性。

鐵道局表示，將持續督導工程團隊落實施工安全及品質管理，以2035年通車為目標，逐步完善屏東軌道運輸路網。