快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢。圖／陳玉珍提供
國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢。圖／陳玉珍提供

國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢，聚焦金門漁業、旅運及交通需求，指出新湖漁港製冰設備已使用逾40年，盼中央協助更新；另要求儘速核定小三通非金門籍旅客服務費由160元調整至460元，並處理台金航線機位長期不足問題。行政院長卓榮泰回應，漁港冷凍冷鏈設備屬基本條件，中央將視地方需求協助，台金機位部分也將研議資訊介接及熱門時段擴大包機位。

陳玉珍指出，金門全縣約有261艘漁船，漁業用冰高度仰賴新湖漁港製冰廠，但設備使用已超過40年，一旦故障停擺，將直接影響漁獲保鮮及漁民生計。金門位處離島，若設備臨時故障，也不像本島能迅速從外縣市調冰，風險更高。

她表示，金門縣政府及金門區漁會今年9月已向漁業署爭取更新設備，並提出「新廠先建、舊廠後退場」規畫，除更新製冰設備，也希望增設儲冰、冷凍冷藏設施及配送小金門漁業用冰的保冷車。

陳玉珍指出，行政院針對花蓮漁港製冰設備更新，已提出提高中央補助比例至七成方向，認為金門同樣面臨設備老舊問題，也應獲得合理支持，「漁民每天出海打拚已經很辛苦，政府不能連最基本的用冰需求都讓他們擔心」。

卓榮泰回應，隨著國人對食品安全要求提高，各漁港具備充分冷凍設備是基本條件，農業部也有相關冷鏈計畫，可依各地情況採先建後拆，或先租用製冰設備應急，中央也會提高相關補助。

小三通部分，陳玉珍表示，去年全年旅客量已突破184萬人次，今年截至9月底超過167萬人次，全年有機會突破200萬甚至220萬人次；金門港新旅運中心今年8月啟用後，後續設備維護、人力及安全管理成本增加，每年維護費接近1億元。

她指出，目前非金門籍旅客服務費每人160元，已不足支應新旅運中心營運，因此金門縣政府希望調整至460元，相關資料已送中央審查，要求交通部儘速核定。

陳玉珍也建議，未來應建立旅客服務費定期檢討機制，依實際旅客量及營運成本調整，避免長期與實際需求脫節。

此外，她也再度向卓榮泰反映台金航線機位長期一票難求，建議研議金門籍居民優先訂位機制，並可先從春節等熱門假期試辦。

卓榮泰表示，目前金門縣政府擴大包機位的方式已在進行，至於居民優先訂位，仍涉及與內政部戶政資料介接等技術問題，會請交通部與內政部民政司討論；現階段可先針對熱門時段擴大包機位，增加鄉親返鄉及往返需求。

陳玉珍表示，無論漁民出海所需用冰、小三通旅運中心營運，或台金航線機位不足，都是金門長期面臨的民生問題，盼中央提出具體處理方案。

金門 小三通 陳玉珍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大雅烏橋、農路橋下月動工 楊瓊瓔、吳呈賢、吳建德爭取改建

從離島分部到國立大學！金大走過30年 各界捐資力挺下一個黃金十年

台灣星巴克去冰政策掀討論！消費者跨海寫信 美國總部回覆了

65歲以上健保免費年需400億 卓榮泰拋違憲疑慮11/6攤牌

相關新聞

金門代理教師離世真相未明 家屬赴立院提3訴求籲教育部介入

金門縣立金城國中日前發生代理教師離世事件，逝者家屬今赴立法院，表示已無法信任金門疑似「官官相護」的處理機制，懇求教育部介入成立「專案小組」，公開透明調查。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道。

屏東高鐵站估2039年登場 六塊厝遷站搶先動土

高鐵南延平東站去年8月啟動環評，預計2028年送交行政院核定，最快2039年屏東人將迎來屬於自己的高鐵站。高鐵車站還沒動工，台鐵車站已搶先動土，鐵道局舉辦典禮，將現有的六塊厝車站，向西遷移1.6公里，未來將與高鐵屏東站共站轉乘，提升便利性。

陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢，聚焦金門漁業、旅運及交通需求，指出新湖漁港製冰設備已使用逾40年，盼中央協助更新；另要求儘速核定小三通非金門籍旅客服務費由160元調整至460元，並處理台金航線機位長期不足問題。行政院長卓榮泰回應，漁港冷凍冷鏈設備屬基本條件，中央將視地方需求協助，台金機位部分也將研議資訊介接及熱門時段擴大包機位。

屏東漁業國際化冷鏈加工廠動土 打造養殖業競爭力

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，預計後年完工，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間，突破傳統活魚銷售限制，提升在地水產業競爭力，為屏東沿海養殖產業鏈奠定國際化與現代化轉型的基石。

高雄小小兵登陸 雲林首辦耶誕城

高雄市長陳其邁昨天公布二○二七高雄冬日遊樂園迎來重量級ＩＰ、知名的卡通人物「小小兵（Minions）」，明年一月廿三日至二月十四日於愛河灣、高雄港十六至十八號碼頭登場；雲林縣長張麗善昨宣布首辦耶誕城系列活動，本月十四日、十二月廿五日和卅一日皆有演唱會。

藝術家性侵判刑 車站作品將拆除

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆因強制性交罪判刑四年六月定讞，今年四月入監服刑，並遭撤銷國家文藝獎資格，被害人家屬曾向民代陳情，憂撒古流「太陽的小孩─父親的肩膀」作品在台鐵屏東車站持續展示，造成二度傷害。台鐵表示，將擬定拆除計畫，由機關舉行公共藝術審議會審議，拆除時間待定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。