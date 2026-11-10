陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

國民黨立委陳玉珍今在立法院施政總質詢，聚焦金門漁業、旅運及交通需求，指出新湖漁港製冰設備已使用逾40年，盼中央協助更新；另要求儘速核定小三通非金門籍旅客服務費由160元調整至460元，並處理台金航線機位長期不足問題。行政院長卓榮泰回應，漁港冷凍冷鏈設備屬基本條件，中央將視地方需求協助，台金機位部分也將研議資訊介接及熱門時段擴大包機位。

陳玉珍指出，金門全縣約有261艘漁船，漁業用冰高度仰賴新湖漁港製冰廠，但設備使用已超過40年，一旦故障停擺，將直接影響漁獲保鮮及漁民生計。金門位處離島，若設備臨時故障，也不像本島能迅速從外縣市調冰，風險更高。

她表示，金門縣政府及金門區漁會今年9月已向漁業署爭取更新設備，並提出「新廠先建、舊廠後退場」規畫，除更新製冰設備，也希望增設儲冰、冷凍冷藏設施及配送小金門漁業用冰的保冷車。

陳玉珍指出，行政院針對花蓮漁港製冰設備更新，已提出提高中央補助比例至七成方向，認為金門同樣面臨設備老舊問題，也應獲得合理支持，「漁民每天出海打拚已經很辛苦，政府不能連最基本的用冰需求都讓他們擔心」。

卓榮泰回應，隨著國人對食品安全要求提高，各漁港具備充分冷凍設備是基本條件，農業部也有相關冷鏈計畫，可依各地情況採先建後拆，或先租用製冰設備應急，中央也會提高相關補助。

小三通部分，陳玉珍表示，去年全年旅客量已突破184萬人次，今年截至9月底超過167萬人次，全年有機會突破200萬甚至220萬人次；金門港新旅運中心今年8月啟用後，後續設備維護、人力及安全管理成本增加，每年維護費接近1億元。

她指出，目前非金門籍旅客服務費每人160元，已不足支應新旅運中心營運，因此金門縣政府希望調整至460元，相關資料已送中央審查，要求交通部儘速核定。

陳玉珍也建議，未來應建立旅客服務費定期檢討機制，依實際旅客量及營運成本調整，避免長期與實際需求脫節。

此外，她也再度向卓榮泰反映台金航線機位長期一票難求，建議研議金門籍居民優先訂位機制，並可先從春節等熱門假期試辦。

卓榮泰表示，目前金門縣政府擴大包機位的方式已在進行，至於居民優先訂位，仍涉及與內政部戶政資料介接等技術問題，會請交通部與內政部民政司討論；現階段可先針對熱門時段擴大包機位，增加鄉親返鄉及往返需求。

陳玉珍表示，無論漁民出海所需用冰、小三通旅運中心營運，或台金航線機位不足，都是金門長期面臨的民生問題，盼中央提出具體處理方案。