屏東漁業國際化冷鏈加工廠動土 打造養殖業競爭力

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，預計後年完工，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間，突破傳統活魚銷售限制，提升在地水產業競爭力，為屏東沿海養殖產業鏈奠定國際化與現代化轉型的基石。

屏東縣養殖年產量2萬8076公噸，年產值66億元以上，為國內水產養殖重鎮，其中石斑魚及午仔魚產量分別占全國4成及8成。但過去因在地冷鏈加工資源有限，漁獲需長途外運加工，不僅增加物流運費，更面臨搬運損耗與保鮮考驗。

冷鏈加工廠位於枋寮鄉原中央廣播電臺枋寮分台舊址，面積約1.2公頃，建物總樓地板面積約1171坪，鄰近台1線與台17線，交通動線順暢，服務範圍涵蓋枋寮及佳冬等養殖重鎮。

廠區規畫2條水產加工生產線，每日可處理原料魚6公噸，並同時容納2台1.5公噸魚車作業，提升到廠卸貨流暢度。另配置2座負40度低溫急速冷凍庫，以極快速度通過零下1至零下5度的「最大冰晶生成帶」，避免魚肉組織損傷與解凍出水，鎖住最佳口感與鮮度。

廠區也建置800公噸大型冷凍倉儲，嚴格維持負18度以下低溫環境，有效抑制微生物生長並延緩品質劣變。預計後年完工，將引進專業營運團隊，配合食品衛生及HACCP管理要求，建立加工與凍儲作業管理制度。

縣長周春米表示，縣府持續推動下埔頭、大庄及東海等養殖生產區海水供水建設，透過集中取水與統一供應，提升養殖水源品質及供水穩定性，打造優質養殖漁業環境。冷鏈加工廠將進一步銜接生產、加工與運銷，讓漁民從養殖用水到魚貨加工保存，均能獲得完善產業支持。

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間。 圖／縣府提供

屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠今天動土，完工後每日可處理6公噸原料魚，並有800公噸低溫冷凍倉儲空間。 記者潘奕言／攝影

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