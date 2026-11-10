屏東枋寮冷鏈加工廠動土 盼突破活魚銷售拓展通路

屏東縣政府在枋寮鄉興建「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」，未來枋寮、佳冬等養殖漁業重鎮，可期突破傳統活魚銷售模式，擴展多元通路。今天動土典禮，預計2028年完工。

「屏東縣漁業國際化冷鏈加工廠」今天動土，屏東縣長周春米、農業部次長黃昭欽、民進黨籍立法委員徐富癸及各級民意代表、地方養殖漁業團體出席見證。

周春米接受媒體聯訪表示，屏東是全國重要水產養殖重鎮，養殖年產量達2萬8076公噸，排名全國第4；年產值超過新台幣66億元，高居全國第2。其中，石斑魚及午仔魚產量分別占全國約4成及8成，展現屏東在高經濟價值養殖魚種上重要地位。

周春米說，過去受限於在地冷鏈及加工設施不足，許多漁獲必須長途運送至外縣市加工，不僅增加物流成本，也提高搬運耗損及鮮度維持挑戰。透過冷鏈加工廠建置，將有效補足產業關鍵設施缺口，讓屏東優質漁產從產地到加工、保存及銷售，都能獲得更完善支持。

枋寮區漁會總幹事陳男雄表示，當地養殖漁業過去以活魚銷售為主，業者一直期盼建置冷鏈系統，以因應天災及市場波動。有冷凍倉儲後，不僅遇天災時可提前收成、降低損失，更有助產銷調節，防止收購價劇烈波動。也期盼未來能拓展歐美外銷通路，降低對單一市場依賴。

屏東縣政府農業處表示，冷鏈加工廠基地位於枋寮鄉原中央廣播電台枋寮分台舊址，基地面積約1.2公頃，建物總樓地板面積約1171坪，鄰近台1線及台17線，交通位置便利，服務範圍可涵蓋枋寮、佳冬鄉等重要養殖產區。

農業處指出，冷鏈加工廠投入近3.5億元，規劃3大核心設施，首先是高效率水產加工生產線，每天原料魚處理量可達6公噸；其次是負40度急速冷凍技術，配置2座超低溫急速冷凍庫；最後是800公噸大型低溫冷凍倉儲中心，規劃維持攝氏零下18度以下儲存環境。

農業處提及，縣府近年也持續推動下埔頭、大庄及東海等養殖生產區海水供水建設，透過集中取水、統一供應，提升養殖水源品質與供水穩定性。從養殖端水源改善延伸至加工、保存及運銷，逐步建構完整水產產業支持體系。