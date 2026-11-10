澎湖湖西行動圖書車啟用 偏鄉閱讀不受距離限制

澎湖縣湖西鄉公所爭取宏致電子捐贈行動圖書車「翟芬號」今天在龍門國民小學校園啟用，學子可就近借閱，未來將展開校園巡迴，讓偏鄉閱讀不再受距離限制。

湖西鄉長陳振中表示，偏鄉孩子很想去圖書館借書，但父母工作忙碌，無法陪同，公所積極爭取行動圖書車，感謝宏致電子伸援手。

陳振中說，湖西鄉立圖書館與鄉內各國中小多年合作推動「行動書箱」，定期送圖書進學校及班級，「翟芬號」投入服務後，從過去「把書送進校園」實現「把圖書館帶進校園」，讓學童能翻閱、挑選並借閱，感謝各校長期支持與配合，持續推展閱讀服務。

湖西鄉公所表示，「翟芬號」陸續巡迴鄉轄各校園，也將巡迴各村里及社區，提供更便利閱讀服務，讓閱讀資源深入每個角落，持續實踐「知識力量、育苗茁壯」閱讀推廣願景。