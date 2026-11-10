韓團BTS高雄開唱 在地農產化身應援果昔11日上市

為迎接韓國男團防彈少年團（BTS）即將到高雄開唱，高雄市農業局表示，攜手萊爾富便利商店推出期間限定果昔，11日起在全台650家萊爾富門市販售，將城市應援送往全台。

高雄市農業局今天透過新聞稿表示，期間限定的高雄Purple You果昔，11日起在全台650家萊爾富門市販售。該果昔選用高雄香蕉與紅龍果製成，透過急凍鎖鮮技術保留水果的天然風味。

農業局指出，此次合作不僅將果昔結合高雄在地農產，讓超商成為傳遞城市應援的新據點，也讓全台各地消費者同步感受高雄的紫色熱情。

農業局也串聯18間綠色友善餐廳及餐盒加入應援行列，民眾只要於19日至26日憑BTS高雄演唱會票根，即可享餐點升級、折扣或小點招待等優惠；21日至22日在凹子底森林公園舉辦的「神農市集」則推出「紫色食物PK賽」活動。

BTS將於19日、21日及22日在高雄演出。農業局表示，農業局推出一系列應援活動，希望讓造訪高雄的歌迷，從不同角度感受這座城市的熱情。