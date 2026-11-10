金門代理教師離世真相未明 家屬赴立院提3訴求籲教育部介入

金門縣立金城國中日前發生代理教師離世事件，逝者家屬今赴立法院，表示已無法信任金門疑似「官官相護」的處理機制，懇求教育部介入成立「專案小組」，公開透明調查。全國代理暨代課教師產業工會也提出三項訴求，包括教育部成立獨立調查小組、由教育部選任調查委員，以及建立保護學生吹哨者的匿名、安全調查管道。

全國代理暨代課教師產業工會與民進黨立委范雲、陳培瑜今陪同家屬召開記者會。家屬表示，希望不僅還給死者一個應得的公道與尊嚴，也期盼能終結教育現場的惡意，還給基層教師一個安穩、免於恐懼的教學環境。

范雲表示，查明真相、還給李老師公道，是政府的責任，不應該讓家屬必須四處奔走、苦苦懇求。她指出，去年金城國中健康教育考卷爭議，就曾有學生反映校方採具名問卷調查，讓學生有話不敢說；今年校方又要求知情者具名提供線索。校方聲明直接寫事前無接獲反映，但「沒有接獲反映，不代表問題不存在，沒有正式申訴，也不代表沒有人受到傷害。」

范雲表示，本案不只有性平法問題，更應檢視教師的職場不法侵害保障；教育部十月新發布的指引，已明確將學生對教師的語言及心理暴力納入。

陳培瑜表示，案件涉及校園內部人際關係、師生互動以及外部人事不當介入校園事務等因素，為確保調查程序不受外力干涉，並保障學校師生能在安全環境下說出真相，建議教育部、國教署成立調查小組。

陳培瑜也建議教育部建立教師死因回溯機制，透過適當程序蒐集資料、訪談相關人員，並在尊重家屬意願、保障個人隱私的前提下，提出調查結果及制度改善建議。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，這名教師生前遭特定學生惡意辱罵「娘砲」，離世後仍遭嘲諷，呼籲教育部將「學生霸凌教師」列入校園職場不法侵害，並設立配套行政裁罰機制。

工會另提出三項訴求，包括教育部主動介入成立獨立調查小組，納入職場霸凌相關調查；調查委員由教育部從台灣本島指派具法學、心理及專家背景的獨立代表，並由全國代理教師工會列席；另應檢討具名舉報限制，建立能保護學生吹哨者的匿名與安全調查管道。

教育部國教署學務校安組專委洪甄徽表示，教育部高度關注此案，雖依性平法由金門縣政府主責，教育部仍會全力協助、密切督導；外聘調查委員經費由國教署專案補助，並與金門縣政府建立專責窗口，必要時也將赴金門指導。

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